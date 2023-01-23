23 января 2023

Бывший мэр Кургана возглавил коммунальное предприятие в Астрахани

© Служба новостей «URA.RU»
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КЧС. Шумиха (Курганская область), кожевников павел, быков виталий
Экс-мэр Кургана Кожевников возглавил астраханский водоканал Фото:

Бывший мэр Кургана Павел Кожевников возглавил астраханское муниципальное предприятие «Астрводоканал». Об этом сообщает астраханский депутат Василий Ворох.

«Работникам „Астрводоканла“ 24 января официально представили нового руководителя. Генеральным директором муниципального предприятия назначен Павел Кожевников. Он сменил на посту Игоря Алейникова, возглавлявшего водоканал с 2020 года», — рассказал Ворох изданию «Арбуз Today». Кожевников возглавлял администрацию города Кургана с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года. Позже он работал гендиректором «Курганводоканала».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в приемную «Астрводоканал». Однако на звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что Павел Кожевников после работы в Кургане переехал в Екатеринбург, где был назначен тогда советником бывшего главы города Александра Высокинского. При этом зимой 2021 года он ушел из свердловской администрации, не получив должности в местных структурах.

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Бывший мэр Кургана Павел Кожевников возглавил астраханское муниципальное предприятие «Астрводоканал». Об этом сообщает астраханский депутат Василий Ворох. «Работникам „Астрводоканла“ 24 января официально представили нового руководителя. Генеральным директором муниципального предприятия назначен Павел Кожевников. Он сменил на посту Игоря Алейникова, возглавлявшего водоканал с 2020 года», — рассказал Ворох изданию «Арбуз Today». Кожевников возглавлял администрацию города Кургана с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года. Позже он работал гендиректором «Курганводоканала». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в приемную «Астрводоканал». Однако на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что Павел Кожевников после работы в Кургане переехал в Екатеринбург, где был назначен тогда советником бывшего главы города Александра Высокинского. При этом зимой 2021 года он ушел из свердловской администрации, не получив должности в местных структурах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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