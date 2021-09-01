Экс-мэру Кургана не удалось закрепиться в свердловской власти

В Екатеринбурге Павел Кожевников курировал одно из ключевых направлений — общественный транспорт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший мэр Кургана, экс-советник главы Екатеринбурга Павел Кожевников завершил карьеру в свердловской политике. На это указывает тот факт, что после ухода из администрации Екатеринбурга зимой 2021-го он не получил должность в местных структурах власти (на одно из предложений ответил отказом) и, по некоторым данным, мог покинуть Урал.

Кожевников пришел в мэрию Екатеринбурга 5 июня 2020-го. На посту советника Александра Высокинского, который в тот момент был мэром, Кожевников курировал вопросы транспортной отрасли. Источники URA.RU предрекали ему повышение до вице-мэра. Этим планам помешала отставка Высокинского в декабре 2020-го. В январе чиновник покинул «серый дом».

«После этого [новый глава Среднеуральска, бывший первый вице-мэр Екатеринбурга Александр] Ковальчик предлагал ему стать его заместителем, но Кожевников отказался», — рассказал источник, близкий к резиденции губернатора. По неподтвержденной информации, сейчас Кожевников может находиться в Санкт-Петербурге (поговаривают, его ждали в одной из энергокомпаний). Сам он не ответил на звонок корреспондента.

Павел Кожевников возглавлял Курган с декабря 2012-го по сентябрь 2014 года, с 2009-го он был депутатом гордумы. Также в его послужном списке — посты исполнительного директора «Центральных коммунальных электросетей», технического директора одного из структурных подразделений «Районных электрических сетей», гендиректора «Курганводоканала».