После публикации URA.RU ПДН проверит гимназию Екатеринбурга, где педагог заклеил рот ученика скотчем

24 января 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Екатеринбургское подразделение по делам несовершеннолетних проверит гимназию №94 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После публикации URA.RU в управлении МВД России по Екатеринбургу (подразделение по делам несовершеннолетних) начали проверку по инциденту, который произошел в престижной гимназии №94. По словам мамы третьеклассника, учительница заклеивала рот школьника скотчем. «По факту событий, описанных в публикации, в полицию никто не обращался. Сотрудники ПДН проверят сведения, изложенные в материале», — сказано в сообщении городской пресс-группы. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №94 в Екатеринбурге разгорелся скандал. Мама ученика третьего класса заявила, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны педагога. По словам женщины, учительница заклеивала рот ее сына скотчем.

После публикации URA.RU в управлении МВД России по Екатеринбургу (подразделение по делам несовершеннолетних) начали проверку по инциденту, который произошел в престижной гимназии №94. По словам мамы третьеклассника, учительница заклеивала рот школьника скотчем. «По факту событий, описанных в публикации, в полицию никто не обращался. Сотрудники ПДН проверят сведения, изложенные в материале», — сказано в сообщении городской пресс-группы. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №94 в Екатеринбурге разгорелся скандал. Мама ученика третьего класса заявила, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны педагога. По словам женщины, учительница заклеивала рот ее сына скотчем.