23 января 2023

После публикации URA.RU ПДН проверит гимназию Екатеринбурга, где педагог заклеил рот ученика скотчем

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургское подразделение по делам несовершеннолетних проверит гимназию №94 Фото:

После публикации URA.RU в управлении МВД России по Екатеринбургу (подразделение по делам несовершеннолетних) начали проверку по инциденту, который произошел в престижной гимназии №94. По словам мамы третьеклассника, учительница заклеивала рот школьника скотчем.

«По факту событий, описанных в публикации, в полицию никто не обращался. Сотрудники ПДН проверят сведения, изложенные в материале», — сказано в сообщении городской пресс-группы.

Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №94 в Екатеринбурге разгорелся скандал. Мама ученика третьего класса заявила, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны педагога. По словам женщины, учительница заклеивала рот ее сына скотчем.

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После публикации URA.RU в управлении МВД России по Екатеринбургу (подразделение по делам несовершеннолетних) начали проверку по инциденту, который произошел в престижной гимназии №94. По словам мамы третьеклассника, учительница заклеивала рот школьника скотчем. «По факту событий, описанных в публикации, в полицию никто не обращался. Сотрудники ПДН проверят сведения, изложенные в материале», — сказано в сообщении городской пресс-группы. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии №94 в Екатеринбурге разгорелся скандал. Мама ученика третьего класса заявила, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны педагога. По словам женщины, учительница заклеивала рот ее сына скотчем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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