Пермские власти назвали главный минус бескондукторной системы

После перевода общественного транспорта на бескондукторную систему в Перми увеличилось количество безбилетников. Проблема обсуждалась на комитете экономического развития 13 декабря.
С докладом выступал глава департамента транспорта в администрации Перми Анатолий Путин. Он сообщил, что общий процент безбилетников от общего числа пассажиров в августе составлял 18%, а к сентябрю цифра выросла до 20%, по его словам, связано это с увеличением количества транспорта без кондукторов.
«Что касается общего количества „зайцев“, разумеется, оно увеличивается, потому что все больше и больше автобусов переходит на бескондукторную систему. Количество „зайцев“ уменьшается, но из-за того что их [автобусов] становится больше, общий объем безбилетных пассажиров возрастает», — сообщил он.
Несмотря на проверки контрольно-ревизорской службы, результатом, вытекающим из этой проблемы, становится снижение общих доходов транспортной службы. Основной фактор — это взыскание штрафов с безбилетников. Для того, чтобы выписать штраф, контролер должен получить достоверные паспортные данные, что зачастую невозможно. «Проблема действительно есть, она начинается с того, что федеральным законодательством контролер не имеет права задержать пассажира», — отметил представитель мэрии.
Путин также обратил внимание, что большая часть жителей честно вносит оплату. «Большая часть наших пассажиров добросовестно оплачивает проезд, и за это им надо сказать большое спасибо», — поблагодарил он.
Ранее URA.RU писало о том, что пермские перевозчики не хотят переходить на бескондукторную систему. Бизнесмены ссылаются на статистику, которая доказывает более высокую долю безбилетников в транспорте с самостоятельной системой оплаты.
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После перевода общественного транспорта на бескондукторную систему в Перми увеличилось количество безбилетников. Проблема обсуждалась на комитете экономического развития 13 декабря. С докладом выступал глава департамента транспорта в администрации Перми Анатолий Путин. Он сообщил, что общий процент безбилетников от общего числа пассажиров в августе составлял 18%, а к сентябрю цифра выросла до 20%, по его словам, связано это с увеличением количества транспорта без кондукторов. «Что касается общего количества „зайцев“, разумеется, оно увеличивается, потому что все больше и больше автобусов переходит на бескондукторную систему. Количество „зайцев“ уменьшается, но из-за того что их [автобусов] становится больше, общий объем безбилетных пассажиров возрастает», — сообщил он. Несмотря на проверки контрольно-ревизорской службы, результатом, вытекающим из этой проблемы, становится снижение общих доходов транспортной службы. Основной фактор — это взыскание штрафов с безбилетников. Для того, чтобы выписать штраф, контролер должен получить достоверные паспортные данные, что зачастую невозможно. «Проблема действительно есть, она начинается с того, что федеральным законодательством контролер не имеет права задержать пассажира», — отметил представитель мэрии. Путин также обратил внимание, что большая часть жителей честно вносит оплату. «Большая часть наших пассажиров добросовестно оплачивает проезд, и за это им надо сказать большое спасибо», — поблагодарил он. Ранее URA.RU писало о том, что пермские перевозчики не хотят переходить на бескондукторную систему. Бизнесмены ссылаются на статистику, которая доказывает более высокую долю безбилетников в транспорте с самостоятельной системой оплаты.