Пермские власти назвали главный минус бескондукторной системы

Мэрия Перми заявила о росте числа нарушителей в общественном транспорте

Как отметил Путин, большая часть пермяков всегда оплачивает билет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После перевода общественного транспорта на бескондукторную систему в Перми увеличилось количество безбилетников. Проблема обсуждалась на комитете экономического развития 13 декабря.

С докладом выступал глава департамента транспорта в администрации Перми Анатолий Путин. Он сообщил, что общий процент безбилетников от общего числа пассажиров в августе составлял 18%, а к сентябрю цифра выросла до 20%, по его словам, связано это с увеличением количества транспорта без кондукторов.

«Что касается общего количества „зайцев“, разумеется, оно увеличивается, потому что все больше и больше автобусов переходит на бескондукторную систему. Количество „зайцев“ уменьшается, но из-за того что их [автобусов] становится больше, общий объем безбилетных пассажиров возрастает», — сообщил он.

Несмотря на проверки контрольно-ревизорской службы, результатом, вытекающим из этой проблемы, становится снижение общих доходов транспортной службы. Основной фактор — это взыскание штрафов с безбилетников. Для того, чтобы выписать штраф, контролер должен получить достоверные паспортные данные, что зачастую невозможно. «Проблема действительно есть, она начинается с того, что федеральным законодательством контролер не имеет права задержать пассажира», — отметил представитель мэрии.

Путин также обратил внимание, что большая часть жителей честно вносит оплату. «Большая часть наших пассажиров добросовестно оплачивает проезд, и за это им надо сказать большое спасибо», — поблагодарил он.

Ранее URA.RU писало о том, что пермские перевозчики не хотят переходить на бескондукторную систему. Бизнесмены ссылаются на статистику, которая доказывает более высокую долю безбилетников в транспорте с самостоятельной системой оплаты.