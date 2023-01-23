23 января 2023

У следователей из ХМАО появились вопросы к чиновникам из-за расселения аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Липовая гора. Пермь, старый дом, уборка, двухэтажка, аварийное жилье
Следователи выяснят причины того, что люди до сих пор живут в аварийном жилье Фото:

Следователи Югры проверят факты непринятия мер к расселению из аварийного жилья в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете управления следственного комитета России по ХМАО-Югре.

«Следственными органами СКР по ХМАО-Югре на основании сведений, опубликованных в СМИ, организована проверка по факту непринятия мер к расселению из аварийного жилья», — говорится в официальном сообщении ведомства. Проверка проводится на основании данных о том, что жильцы 16 деревянных домов, расположенных в поселке Беловежский города Нижневартовска, живут в аварийном жилье, построенном более 50 лет назад. Вопросы силовики намерены задать органам местного самоуправления.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники следственного управления СК РФ по ХМАО возбудили уголовное дело о халатности из-за коммунальной аварии в Мегионе. В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке теплоснабжения Мегиона к отопительному сезону 10 января 2023 года произошел прорыв трубопровода.

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Следователи Югры проверят факты непринятия мер к расселению из аварийного жилья в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете управления следственного комитета России по ХМАО-Югре. «Следственными органами СКР по ХМАО-Югре на основании сведений, опубликованных в СМИ, организована проверка по факту непринятия мер к расселению из аварийного жилья», — говорится в официальном сообщении ведомства. Проверка проводится на основании данных о том, что жильцы 16 деревянных домов, расположенных в поселке Беловежский города Нижневартовска, живут в аварийном жилье, построенном более 50 лет назад. Вопросы силовики намерены задать органам местного самоуправления. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники следственного управления СК РФ по ХМАО возбудили уголовное дело о халатности из-за коммунальной аварии в Мегионе. В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке теплоснабжения Мегиона к отопительному сезону 10 января 2023 года произошел прорыв трубопровода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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