У следователей из ХМАО появились вопросы к чиновникам из-за расселения аварийного жилья

24 января 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Следователи выяснят причины того, что люди до сих пор живут в аварийном жилье Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи Югры проверят факты непринятия мер к расселению из аварийного жилья в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете управления следственного комитета России по ХМАО-Югре. «Следственными органами СКР по ХМАО-Югре на основании сведений, опубликованных в СМИ, организована проверка по факту непринятия мер к расселению из аварийного жилья», — говорится в официальном сообщении ведомства. Проверка проводится на основании данных о том, что жильцы 16 деревянных домов, расположенных в поселке Беловежский города Нижневартовска, живут в аварийном жилье, построенном более 50 лет назад. Вопросы силовики намерены задать органам местного самоуправления. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники следственного управления СК РФ по ХМАО возбудили уголовное дело о халатности из-за коммунальной аварии в Мегионе. В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке теплоснабжения Мегиона к отопительному сезону 10 января 2023 года произошел прорыв трубопровода.

Следователи Югры проверят факты непринятия мер к расселению из аварийного жилья в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете управления следственного комитета России по ХМАО-Югре. «Следственными органами СКР по ХМАО-Югре на основании сведений, опубликованных в СМИ, организована проверка по факту непринятия мер к расселению из аварийного жилья», — говорится в официальном сообщении ведомства. Проверка проводится на основании данных о том, что жильцы 16 деревянных домов, расположенных в поселке Беловежский города Нижневартовска, живут в аварийном жилье, построенном более 50 лет назад. Вопросы силовики намерены задать органам местного самоуправления. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники следственного управления СК РФ по ХМАО возбудили уголовное дело о халатности из-за коммунальной аварии в Мегионе. В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке теплоснабжения Мегиона к отопительному сезону 10 января 2023 года произошел прорыв трубопровода.