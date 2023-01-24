Украинская разведка отметила уникальную тактику ЧВК «Вагнер»

24 января 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» участвует в СВО на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка ЧВК «Вагнер» представляет уникальную угрозу и развертывает свои силы группами около 12 человек. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на украинскую разведку. «В украинском отчете от декабря 2022 года делается вывод, что „Вагнер“ представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Вагнер развертывает свои силы мобильными группами численностью около дюжины или меньше, используя реактивные гранатометы (РПГ) и разведку дронами в режиме реального времени, которую в отчете называют „ключевым элементом“», — передает CNN . Сообщается, что группы не отступают с позиций без команды и не могут забрать пострадавших с поля боя, потому что их основной задачей является продолжение наступления до достижения цели. В случае неудачного штурма военные ЧВК могут покинуть позиции только ночью. «Вагнер» использует штурмовые подразделения, применяют РПГ и разведданные от беспилотников. ЧВК «Вагнер» участвует в спецоперации на Украине. Они помогали российской армии освобождать Соледар и Краснополье. В США хотят признать организацию преступным сообществом.

Группировка ЧВК «Вагнер» представляет уникальную угрозу и развертывает свои силы группами около 12 человек. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на украинскую разведку. «В украинском отчете от декабря 2022 года делается вывод, что „Вагнер“ представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Вагнер развертывает свои силы мобильными группами численностью около дюжины или меньше, используя реактивные гранатометы (РПГ) и разведку дронами в режиме реального времени, которую в отчете называют „ключевым элементом“», — передает CNN. Сообщается, что группы не отступают с позиций без команды и не могут забрать пострадавших с поля боя, потому что их основной задачей является продолжение наступления до достижения цели. В случае неудачного штурма военные ЧВК могут покинуть позиции только ночью. «Вагнер» использует штурмовые подразделения, применяют РПГ и разведданные от беспилотников. ЧВК «Вагнер» участвует в спецоперации на Украине. Они помогали российской армии освобождать Соледар и Краснополье. В США хотят признать организацию преступным сообществом.