Челябинский генерал МВД взял на контроль дело со стрельбой в Academ Riverside

24 января 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков поручил в кротчайшие сроки задержать подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков взял на контроль расследование дела со стрельбой в микрорайоне Academ Riverside. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка. «Скоков взял на личный контроль ситуацию со стрельбой в Калининском районе Челябинска. Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. О стрельбе заявили жители микрорайона. Некоторые из них пожаловались на следы от пуль на окнах. Просмотрев видеоархив, они заметили мужчину, который ходил с винтовкой по двору. Сейчас ведется поиск подозреваемого.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков взял на контроль расследование дела со стрельбой в микрорайоне Academ Riverside. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка. «Скоков взял на личный контроль ситуацию со стрельбой в Калининском районе Челябинска. Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. О стрельбе заявили жители микрорайона. Некоторые из них пожаловались на следы от пуль на окнах. Просмотрев видеоархив, они заметили мужчину, который ходил с винтовкой по двору. Сейчас ведется поиск подозреваемого.