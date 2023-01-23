23 января 2023

Челябинский генерал МВД взял на контроль дело со стрельбой в Academ Riverside

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков поручил в кротчайшие сроки задержать подозреваемого Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков взял на контроль расследование дела со стрельбой в микрорайоне Academ Riverside. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.

«Скоков взял на личный контроль ситуацию со стрельбой в Калининском районе Челябинска. Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

О стрельбе заявили жители микрорайона. Некоторые из них пожаловались на следы от пуль на окнах. Просмотрев видеоархив, они заметили мужчину, который ходил с винтовкой по двору. Сейчас ведется поиск подозреваемого.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков взял на контроль расследование дела со стрельбой в микрорайоне Academ Riverside. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка. «Скоков взял на личный контроль ситуацию со стрельбой в Калининском районе Челябинска. Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. О стрельбе заявили жители микрорайона. Некоторые из них пожаловались на следы от пуль на окнах. Просмотрев видеоархив, они заметили мужчину, который ходил с винтовкой по двору. Сейчас ведется поиск подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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