Из свердловских аптек пропал популярный финский препарат для больных раком

Из свердловских аптек пропал «Тамоксифен»

Онкобольные свердловчане не могут купить «Тамоксифен» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Онкобольные в Свердловской области столкнулись с острой нехваткой в аптеках гормонального препарата «Тамоксифен», который производят в Финляндии. Об этом рассказали читатели URA.RU. Данный препарат показан пациентам с раком молочной железы.

«„Тамоксифен“ — очень важный препарат, если речь идет об онкобольных пациентах. Он показан страдающим раком молочной железы, раком почки, меланомой. Препарат доказал свою эффективность, поэтому наши врачи часто выписывали его пациентам. Сейчас купить лекарство практически невозможно», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что после того, как закончится «Тамоксифен», необходимо в срочном порядке обратиться к своему лечащему врачу. «Если возник дефицит какого-то препарата, в данном случае „Тамоксифена“, то нужно записаться на прием к своему врачу. Уже медик подберет правильную замену, учитывая анамнез», — отметила она.

Ранее URA.RU сообщало, что несколько десятков лекарственных препаратов пропало из свердловских аптек. В регион перестали поставлять следующие препараты: «Фенюльс», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф»,«Саксенда».