Генсек НАТО дал старт переломному моменту в конфликте на Украине

Столтенберг разрешил странам НАТО готовить танки Leopard к отправке на Украину

24 января 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил о необходимости предоставления техники Киеву Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО могут приступать к подготовке танков Leopard к отправке на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать танки, уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время», — сказал Йенс Столтенберг. Его слова приводит «Лента.ру». Генсек НАТО также отметил, что консультации между странами Североатлантического альянса продолжаются. По его словам, скоро организация примет решение, касающееся предоставления Киеву техники, так как сейчас «это необходимо». Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул условие, согласно которому, немцы отправят Украине Leopard, если США предоставят Киеву свои танки Abrams, напоминает RT. Из-за отговорок Шольца в немецком правительстве случился скандал, в ходе которого от канцлера потребовали определенности, касаемо поддержки Киева, сообщает Life . Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Германия не препятствует странам ЕС в поставках «Леопардов», передает деловое издание «Взгляд». Спустя время Столтенберг сообщил, что в скором времени страны Североатлантического альянса смогут договориться по отправке танков на украинскую территорию, пишет MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны НАТО могут приступать к подготовке танков Leopard к отправке на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать танки, уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время», — сказал Йенс Столтенберг. Его слова приводит «Лента.ру». Генсек НАТО также отметил, что консультации между странами Североатлантического альянса продолжаются. По его словам, скоро организация примет решение, касающееся предоставления Киеву техники, так как сейчас «это необходимо». Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул условие, согласно которому, немцы отправят Украине Leopard, если США предоставят Киеву свои танки Abrams, напоминает RT. Из-за отговорок Шольца в немецком правительстве случился скандал, в ходе которого от канцлера потребовали определенности, касаемо поддержки Киева, сообщает Life. Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Германия не препятствует странам ЕС в поставках «Леопардов», передает деловое издание «Взгляд». Спустя время Столтенберг сообщил, что в скором времени страны Североатлантического альянса смогут договориться по отправке танков на украинскую территорию, пишет MK.RU.