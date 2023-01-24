Госдума придумывает, как отбирать имущество недовольных россиян

В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества у россиян, оскорбляющих страну. Об этом заявил спикер государственной Думы Вячеслав Володин.
«Вопрос о конфискации имущества уехавших, которые оскорбляют Россию, изучают в Думе», — сказал Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости. Также депутат отметил, что такая мера должна носить дифференцированный характер. По его словам, наказание должны понести «негодяи, нарушившие закон».
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В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества у россиян, оскорбляющих страну. Об этом заявил спикер государственной Думы Вячеслав Володин. «Вопрос о конфискации имущества уехавших, которые оскорбляют Россию, изучают в Думе», — сказал Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости. Также депутат отметил, что такая мера должна носить дифференцированный характер. По его словам, наказание должны понести «негодяи, нарушившие закон». Ранее Володин призвал отбирать имущество у знаменитостей, выступающих против спецоперации на Украине. Позже сообщалось, что в Думе готовят законопроект о конфискации имущества у ряда покинувших страну россиян, напоминает MK.RU.