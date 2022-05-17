Бывший силовик стал главным по строительству курганских дорог

В «Курганавтодоре» сменился руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Курганавтодор» возглавил бывший сотрудник УГИБДД УМВД России по Курганской области, подполковник полиции Павел Ганин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властям региона, и подтвердили в госучреждении.

«Ганин возглавил „Курганавтодор“ 17 мая. Раньше он работал в УГИБДД», — рассказал источник.

В приемной «Курганавтодора» URA.RU подтвердили, что Ганин возглавляет организацию с 17 мая. В 2019 году Ганин был заместителем начальника отдела — начальником Отделения технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Курганской области.

С января 2020 года по март 2022 года «Курганавтодором» руководил Дмитрий Гаврилов. До этого он работал в «Запсибтрансгазе» (входит в «Сибур»), где в это же время трудился бывший замгубернатора Курганской области Анатолий Воробьев, который уволился из областного правительства в начале 2022 года. Перед тем, как Гаврилов возглавил «Курганавтодор», максимально возможный оклад руководителя учреждения увеличился в 1,6 раза.