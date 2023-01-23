23 января 2023

В ХМАО подрядчик «Газпромнефти» ищет сотрудников на месторождения с зарплатой свыше 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, водитель, дальнобойщик
Подрядчик «Газпромнефти» платит сотрудникам больше 300 тыс за вахту Фото:

В ХМАО деловой партнер «Газпромнефти» — «ЕВРАКОР», строящий новые объекты нефтегазодобывающей компании, открыл вакансию машиниста передвижной электростанции. В объявлении на Авито указано, что работодатель предлагает зарплату до 323 тысяч рублей за вахту.

«Тариф 490 рублей в час, а день выходит порядка 5400, за вахту в 60 смен — более 343 тысяч рублей. Работать предстоит на Восточно-Мессояхском месторождении, где оборудован новый современный вагон-городок, всех сотрудников работодатель обеспечивает бесплатным трехразовым питанием, предоставляет спецодежду», — сообщили корреспонденту URA.RU при обращении по объявлению.

Для трудоустройства в компанию машинист передвижной электростанции должен иметь опыт работы с оборудованием более трех лет, предоставить квалификационное удостоверение и сертификат вакцинации от COVID-19. Документы работодатель принимает дистанционно: по электронной почте или через мессенджеры.

В течение двух дней данные соискателей проверяет служба безопасности предприятия. После успешного прохождения первого этапа отбора работникам оплатят проезд до Тюмени, где их направят на медкомиссию, официально трудоустроят и организованно повезут на месторождение.

Ранее URA.RU писало, что подрядчики дочерней структуры «Газпромнефти» получили указание по набору персонала в буровые бригады. Предприятие, оказывающее компании нефтесервисные услуги, набирает мастеров бригад, бурильщиков капитального ремонта скважин, помощников бурильщика и машинистов подъемного агрегата.

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В ХМАО деловой партнер «Газпромнефти» — «ЕВРАКОР», строящий новые объекты нефтегазодобывающей компании, открыл вакансию машиниста передвижной электростанции. В объявлении на Авито указано, что работодатель предлагает зарплату до 323 тысяч рублей за вахту. «Тариф 490 рублей в час, а день выходит порядка 5400, за вахту в 60 смен — более 343 тысяч рублей. Работать предстоит на Восточно-Мессояхском месторождении, где оборудован новый современный вагон-городок, всех сотрудников работодатель обеспечивает бесплатным трехразовым питанием, предоставляет спецодежду», — сообщили корреспонденту URA.RU при обращении по объявлению. Для трудоустройства в компанию машинист передвижной электростанции должен иметь опыт работы с оборудованием более трех лет, предоставить квалификационное удостоверение и сертификат вакцинации от COVID-19. Документы работодатель принимает дистанционно: по электронной почте или через мессенджеры. В течение двух дней данные соискателей проверяет служба безопасности предприятия. После успешного прохождения первого этапа отбора работникам оплатят проезд до Тюмени, где их направят на медкомиссию, официально трудоустроят и организованно повезут на месторождение. Ранее URA.RU писало, что подрядчики дочерней структуры «Газпромнефти» получили указание по набору персонала в буровые бригады. Предприятие, оказывающее компании нефтесервисные услуги, набирает мастеров бригад, бурильщиков капитального ремонта скважин, помощников бурильщика и машинистов подъемного агрегата.
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