Первый день съемок фильма «Вечная зима» в Магнитогорске (Челябинская область) с Александром Робаком в главной роли начался со сцены поминок. Эту сцену отсняли 24 января у парковки Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе, передает корреспондент URA.RU.
С парковки дворца, которая находится на Набережной реки Урал, открываются виды на другой берег — на ММК. Была отснята сцена, где некие люди поминали кого-то, в конце сцены появился герой Александра Робака.
Через два часа, по словам очевидца, отсняв сцену у парковки, съемочная группа, состоящая из 20-30 человек, отправилась дальше в сторону индустриального парка на левый берег ММК, где продолжился съемочный процесс. По плану, сьемки полнометражного фильма в Магнитогорске продлятся до марта.
Ранее принять участие в кастинге для съемок в массовых сценах приглашали всех желающих жителей Магнитогорска. События фильма развернутся на площадке завода и в условиях квартиры многоэтажного дома. Также немало эпизодов будет отснято в общих сценах на улицах города.
Съемочная группа состояла из 20-30 человек, сцену отсняли за два часа
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Первый день съемок фильма «Вечная зима» в Магнитогорске (Челябинская область) с Александром Робаком в главной роли начался со сцены поминок. Эту сцену отсняли 24 января у парковки Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе, передает корреспондент URA.RU. С парковки дворца, которая находится на Набережной реки Урал, открываются виды на другой берег — на ММК. Была отснята сцена, где некие люди поминали кого-то, в конце сцены появился герой Александра Робака. Через два часа, по словам очевидца, отсняв сцену у парковки, съемочная группа, состоящая из 20-30 человек, отправилась дальше в сторону индустриального парка на левый берег ММК, где продолжился съемочный процесс. По плану, сьемки полнометражного фильма в Магнитогорске продлятся до марта. Ранее принять участие в кастинге для съемок в массовых сценах приглашали всех желающих жителей Магнитогорска. События фильма развернутся на площадке завода и в условиях квартиры многоэтажного дома. Также немало эпизодов будет отснято в общих сценах на улицах города.