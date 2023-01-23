Первую сцену в Магнитогорске отсняли на Набережной реки Урал Фото: Илья Московец © URA.RU

Первый день съемок фильма «Вечная зима» в Магнитогорске (Челябинская область) с Александром Робаком в главной роли начался со сцены поминок. Эту сцену отсняли 24 января у парковки Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе, передает корреспондент URA.RU.

С парковки дворца, которая находится на Набережной реки Урал, открываются виды на другой берег — на ММК. Была отснята сцена, где некие люди поминали кого-то, в конце сцены появился герой Александра Робака.

Через два часа, по словам очевидца, отсняв сцену у парковки, съемочная группа, состоящая из 20-30 человек, отправилась дальше в сторону индустриального парка на левый берег ММК, где продолжился съемочный процесс. По плану, сьемки полнометражного фильма в Магнитогорске продлятся до марта.

Ранее принять участие в кастинге для съемок в массовых сценах приглашали всех желающих жителей Магнитогорска. События фильма развернутся на площадке завода и в условиях квартиры многоэтажного дома. Также немало эпизодов будет отснято в общих сценах на улицах города.

Съемочная группа состояла из 20-30 человек, сцену отсняли за два часа Фото: Илья Московец © URA.RU

Сцена началась с поминок Фото: Илья Московец © URA.RU