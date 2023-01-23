23 января 2023

Съемки фильма «Вечная зима» в Магнитогорске с Александром Робаком начались с поминок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма
Первую сцену в Магнитогорске отсняли на Набережной реки Урал Фото:

Первый день съемок фильма «Вечная зима» в Магнитогорске (Челябинская область) с Александром Робаком в главной роли начался со сцены поминок. Эту сцену отсняли 24 января у парковки Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе, передает корреспондент URA.RU.

С парковки дворца, которая находится на Набережной реки Урал, открываются виды на другой берег — на ММК. Была отснята сцена, где некие люди поминали кого-то, в конце сцены появился герой Александра Робака.

Через два часа, по словам очевидца, отсняв сцену у парковки, съемочная группа, состоящая из 20-30 человек, отправилась дальше в сторону индустриального парка на левый берег ММК, где продолжился съемочный процесс. По плану, сьемки полнометражного фильма в Магнитогорске продлятся до марта.

Ранее принять участие в кастинге для съемок в массовых сценах приглашали всех желающих жителей Магнитогорска. События фильма развернутся на площадке завода и в условиях квартиры многоэтажного дома. Также немало эпизодов будет отснято в общих сценах на улицах города.

Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск
Съемочная группа состояла из 20-30 человек, сцену отсняли за два часа
Фото:
Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск
Сцена началась с поминок
Фото:
Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск
Снимали на парковке Дворца, с которой открываются виды на другой берег — на ММК
Фото:

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Первый день съемок фильма «Вечная зима» в Магнитогорске (Челябинская область) с Александром Робаком в главной роли начался со сцены поминок. Эту сцену отсняли 24 января у парковки Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе, передает корреспондент URA.RU. С парковки дворца, которая находится на Набережной реки Урал, открываются виды на другой берег — на ММК. Была отснята сцена, где некие люди поминали кого-то, в конце сцены появился герой Александра Робака. Через два часа, по словам очевидца, отсняв сцену у парковки, съемочная группа, состоящая из 20-30 человек, отправилась дальше в сторону индустриального парка на левый берег ММК, где продолжился съемочный процесс. По плану, сьемки полнометражного фильма в Магнитогорске продлятся до марта. Ранее принять участие в кастинге для съемок в массовых сценах приглашали всех желающих жителей Магнитогорска. События фильма развернутся на площадке завода и в условиях квартиры многоэтажного дома. Также немало эпизодов будет отснято в общих сценах на улицах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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