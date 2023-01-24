В Крыму разгромили исламских террористов, которыми командовала Украина

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В ФСБ заявили, что террористы занимались в Крыму вербовкой и пропагандой Фото:

В Крыму разгромили исламских террористов из группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), которыми руководила Украина. Об этом сообщили в ФСБ.

«В Крыму разгромлена ячейка исламистов „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, задержаны шесть участников, которыми руководили с Украины», — приводит РИА Новости заявления ФСБ. В Службе безопасности уточнили, что группа преступников занималась пропагандой и вербовкой.

Ранее в Северокавказском федеральном округе сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего террористический акт. Преступник признался, что выполнял поручения спецслужб Украины. Против него было возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

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В Крыму разгромили исламских террористов из группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), которыми руководила Украина. Об этом сообщили в ФСБ. «В Крыму разгромлена ячейка исламистов „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, задержаны шесть участников, которыми руководили с Украины», — приводит РИА Новости заявления ФСБ. В Службе безопасности уточнили, что группа преступников занималась пропагандой и вербовкой. Ранее в Северокавказском федеральном округе сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего террористический акт. Преступник признался, что выполнял поручения спецслужб Украины. Против него было возбуждено уголовное дело, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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