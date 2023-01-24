В Крыму разгромили исламских террористов, которыми командовала Украина

В Крыму разгромили исламских террористов из группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), которыми руководила Украина. Об этом сообщили в ФСБ.
«В Крыму разгромлена ячейка исламистов „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, задержаны шесть участников, которыми руководили с Украины», — приводит РИА Новости заявления ФСБ. В Службе безопасности уточнили, что группа преступников занималась пропагандой и вербовкой.
Ранее в Северокавказском федеральном округе сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего террористический акт. Преступник признался, что выполнял поручения спецслужб Украины. Против него было возбуждено уголовное дело, сообщает RT.
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