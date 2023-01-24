Пермский оборонный завод ищет сотрудников более двадцати специальностей

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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, сварка, сварщик, уральские локомотивы, предприятие, цех, производство
Требуются сотрудники более двадцати специальностей Фото:

Пермский оборонный завод «Протон — ПМ» объявил о массовом наборе сотрудников. Предприятию требуются работники более двадцати специальностей. Объявление завод выложил на своей странице в соцсетях.

«Предприятию оборонно-промышленного комплекса АО „Протон-ПМ“ требуются сотрудники. В том числе без опыта работы с обучением на месте н некоторые позиции», — указано в объявлении с вакансиями.

Заводу требуются мастера участков, инженеры-конструкторы, электрогазосварщики, слесари-сборщики двигателей, модельщики, опиловщики, токари, электромонтеры и другие. Зарплата в среднем — около 40 тысяч. На самые «младшие» позиции — от 25 тысяч, а самая высокооплачиваемая вакансия — «инженер-наладчик станков с ПУ». Такому специалисту предлагают зарплату от 75 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что убыточный оборонный завод Стерлитамака ищет в Перми инженеров. Уровень заработной платы — до 50 тысяч рублей.

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Пермский оборонный завод «Протон — ПМ» объявил о массовом наборе сотрудников. Предприятию требуются работники более двадцати специальностей. Объявление завод выложил на своей странице в соцсетях. «Предприятию оборонно-промышленного комплекса АО „Протон-ПМ“ требуются сотрудники. В том числе без опыта работы с обучением на месте н некоторые позиции», — указано в объявлении с вакансиями. Заводу требуются мастера участков, инженеры-конструкторы, электрогазосварщики, слесари-сборщики двигателей, модельщики, опиловщики, токари, электромонтеры и другие. Зарплата в среднем — около 40 тысяч. На самые «младшие» позиции — от 25 тысяч, а самая высокооплачиваемая вакансия — «инженер-наладчик станков с ПУ». Такому специалисту предлагают зарплату от 75 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что убыточный оборонный завод Стерлитамака ищет в Перми инженеров. Уровень заработной платы — до 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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