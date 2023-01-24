Пермский оборонный завод ищет сотрудников более двадцати специальностей

24 января 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Требуются сотрудники более двадцати специальностей Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский оборонный завод «Протон — ПМ» объявил о массовом наборе сотрудников. Предприятию требуются работники более двадцати специальностей. Объявление завод выложил на своей странице в соцсетях. «Предприятию оборонно-промышленного комплекса АО „Протон-ПМ“ требуются сотрудники. В том числе без опыта работы с обучением на месте н некоторые позиции», — указано в объявлении с вакансиями. Заводу требуются мастера участков, инженеры-конструкторы, электрогазосварщики, слесари-сборщики двигателей, модельщики, опиловщики, токари, электромонтеры и другие. Зарплата в среднем — около 40 тысяч. На самые «младшие» позиции — от 25 тысяч, а самая высокооплачиваемая вакансия — «инженер-наладчик станков с ПУ». Такому специалисту предлагают зарплату от 75 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что убыточный оборонный завод Стерлитамака ищет в Перми инженеров. Уровень заработной платы — до 50 тысяч рублей.

Пермский оборонный завод «Протон — ПМ» объявил о массовом наборе сотрудников. Предприятию требуются работники более двадцати специальностей. Объявление завод выложил на своей странице в соцсетях. «Предприятию оборонно-промышленного комплекса АО „Протон-ПМ“ требуются сотрудники. В том числе без опыта работы с обучением на месте н некоторые позиции», — указано в объявлении с вакансиями. Заводу требуются мастера участков, инженеры-конструкторы, электрогазосварщики, слесари-сборщики двигателей, модельщики, опиловщики, токари, электромонтеры и другие. Зарплата в среднем — около 40 тысяч. На самые «младшие» позиции — от 25 тысяч, а самая высокооплачиваемая вакансия — «инженер-наладчик станков с ПУ». Такому специалисту предлагают зарплату от 75 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что убыточный оборонный завод Стерлитамака ищет в Перми инженеров. Уровень заработной платы — до 50 тысяч рублей.