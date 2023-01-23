В Челябинске готовят площадку под элитный микрорайон в центре города

24 января 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Строительство планируют закончить летом 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске построят новый элитный микрорайон в центре города по улице Труда. Власти планируют заключить договор о строительстве в рамках комплексного развития территории с компаниями МФК «ЕХЕ», «Космическая гонка» и «Управляющая компания «ПИФагор», площадь под застройку составит более 2 га, сообщается на сайте мэрии. «Заключить с ООО МФК «ЕХЕ», ООО «Космическая гонка», ООО «Управляющая компания «ПИФагор» договор о КРТ площадью 2,1241 га по инициативе правообладателей земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных по улице Труда в Центральном районе города Челябинска. Рекомендовать вышеуказанным компаниям в срок до 23 февраля обратиться для заключения договора о КРТ в администрацию города Челябинска», — говорится в заключении. Ранее этот участок земли выкупила компания «АПРИ „Флай Плэнинг“». Общая площадь проекта составит 30 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей. Согласно проекту новый жилой комплекс расположится на улице Труда в районе ледовой арены «Уральская молния» и городского зоопарка. Закончить строительство планируют летом 2024 года. Проект также предусматривает двухэтажную парковку, витражное остекление фасадов, а также эксплуатируемую крышу с озеленением. Площадка под микрорайон находится возле зоопарка Скрин: Роскадастр, публичная карта

В Челябинске построят новый элитный микрорайон в центре города по улице Труда. Власти планируют заключить договор о строительстве в рамках комплексного развития территории с компаниями МФК «ЕХЕ», «Космическая гонка» и «Управляющая компания «ПИФагор», площадь под застройку составит более 2 га, сообщается на сайте мэрии. «Заключить с ООО МФК «ЕХЕ», ООО «Космическая гонка», ООО «Управляющая компания «ПИФагор» договор о КРТ площадью 2,1241 га по инициативе правообладателей земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных по улице Труда в Центральном районе города Челябинска. Рекомендовать вышеуказанным компаниям в срок до 23 февраля обратиться для заключения договора о КРТ в администрацию города Челябинска», — говорится в заключении. Ранее этот участок земли выкупила компания «АПРИ „Флай Плэнинг“». Общая площадь проекта составит 30 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей. Согласно проекту новый жилой комплекс расположится на улице Труда в районе ледовой арены «Уральская молния» и городского зоопарка. Закончить строительство планируют летом 2024 года. Проект также предусматривает двухэтажную парковку, витражное остекление фасадов, а также эксплуатируемую крышу с озеленением.