Курганским мобилизованным отменили санкции за долги по квартплате и капремонту

24 января 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Членов семей курганских мобилизованных освободят от начисления пени за квартплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области, проходящие службу по контракту в рамках мобилизации, а также члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной платы за жилье или взноса на капремонт. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации. «Освобождение от начисления пеней осуществляется в отношении жилых помещений, расположенных на территории Курганской области, принадлежащих военнослужащим и (или) членам их семей <…> на которых возложена обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммнуальные услуги, взноса на капитальный ремонт», — говорится в постановлении. Документ был подписан губернатором региона Вадимом Шумковым 19 января 2023 года. Согласно документу, освобождению от начисления пеней подлежат граждане, которые были призваны в ряды вооруженных силы (ВС) РФ по приказу от 21 сентября 2022 г. Санкции за несвоевременную или неполную уплату не должны начислять с даты начала контракта военнослужащего и до его окончания. Чтобы плательщикам перестали начислять пени, необходимо подать соответствующее заявление. В организацию, предоставляющую услуги, следует прислать вместе с заявлением копии документов о контракте военнослужащего, о праве на жилплощадь, о родстве с военнослужащим и копию документа самого заявителя. Организация рассмотрит заявление в течение 10 дней после получения письма. Ранее URA.RU сообщало, что более 600 семей курганских военнослужащих получили денежные выплаты. О помощи членам семей сообщили в правительстве Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области, проходящие службу по контракту в рамках мобилизации, а также члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной платы за жилье или взноса на капремонт. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации. «Освобождение от начисления пеней осуществляется в отношении жилых помещений, расположенных на территории Курганской области, принадлежащих военнослужащим и (или) членам их семей <…> на которых возложена обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммнуальные услуги, взноса на капитальный ремонт», — говорится в постановлении. Документ был подписан губернатором региона Вадимом Шумковым 19 января 2023 года. Согласно документу, освобождению от начисления пеней подлежат граждане, которые были призваны в ряды вооруженных силы (ВС) РФ по приказу от 21 сентября 2022 г. Санкции за несвоевременную или неполную уплату не должны начислять с даты начала контракта военнослужащего и до его окончания. Чтобы плательщикам перестали начислять пени, необходимо подать соответствующее заявление. В организацию, предоставляющую услуги, следует прислать вместе с заявлением копии документов о контракте военнослужащего, о праве на жилплощадь, о родстве с военнослужащим и копию документа самого заявителя. Организация рассмотрит заявление в течение 10 дней после получения письма. Ранее URA.RU сообщало, что более 600 семей курганских военнослужащих получили денежные выплаты. О помощи членам семей сообщили в правительстве Курганской области.