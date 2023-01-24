В РЭК Свердловской области пояснили отмену ночного тарифа на электричество

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Свердловская область — единственный регион страны, где оставался ночной тариф Фото:

Член экспертной группы при РЭК Свердловской области Владимир Иманов объяснил корреспонденту URA.RU отмену ночного тарифа на электричество. Он отметил, что Свердловская область — единственный регион страны, где применялся в выходные и праздничные дни ночной тариф.

«Согласно нашему анализу, применение тарифа „день-ночь“ более выгодно для потребителей, доля энергопотребления у которых по ночам превышает 27%. И таких людей, по нашей оценке, не слишком много. Поэтому большинству жителей будет выгодно перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования», — рассказал Владимир Иманов.

Изменения тарифов затронут не всех потребителей. Ничего не меняется у жителей, оплачивающих электроэнергию по одноставочному тарифу.

По словам члена экспертной группы при РЭК, такие изменения в расчетах оплаты нужно согласовать со своей управляющей организацией. «В скором времени все необходимые разъяснения РЭК Свердловской области направит и в сбытовые организации», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отменили ночной тариф на электричество. Также такой тариф отключили от выходных.

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Член экспертной группы при РЭК Свердловской области Владимир Иманов объяснил корреспонденту URA.RU отмену ночного тарифа на электричество. Он отметил, что Свердловская область — единственный регион страны, где применялся в выходные и праздничные дни ночной тариф. «Согласно нашему анализу, применение тарифа „день-ночь“ более выгодно для потребителей, доля энергопотребления у которых по ночам превышает 27%. И таких людей, по нашей оценке, не слишком много. Поэтому большинству жителей будет выгодно перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования», — рассказал Владимир Иманов. Изменения тарифов затронут не всех потребителей. Ничего не меняется у жителей, оплачивающих электроэнергию по одноставочному тарифу. По словам члена экспертной группы при РЭК, такие изменения в расчетах оплаты нужно согласовать со своей управляющей организацией. «В скором времени все необходимые разъяснения РЭК Свердловской области направит и в сбытовые организации», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отменили ночной тариф на электричество. Также такой тариф отключили от выходных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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