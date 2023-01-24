Путин поздравил Башмета с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета с 70-летним юбилеем. Поздравление президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый Юрий Абрамович! Примите поздравления по случаю 70-летнего юбилея. <…> В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности. <…> Отмечу Ваш поистине уникальный талант педагога и организатора», — поздравил Владимир Путин музыканта.
Президент отметил вклад Башмета в реализацию востребованных проектов и профессиональное становление молодежи страны. Также он пожелал руководителю оркестра крепкого здоровья, вдохновения и осуществления всех намеченных целей.
Ранее Путин присвоил Башмету звание Героя Труда. Указ был опубликован 29 апреля 2022 года.
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Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета с 70-летним юбилеем. Поздравление президента опубликовано на официальном сайте Кремля. «Уважаемый Юрий Абрамович! Примите поздравления по случаю 70-летнего юбилея. <…> В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности. <…> Отмечу Ваш поистине уникальный талант педагога и организатора», — поздравил Владимир Путин музыканта. Президент отметил вклад Башмета в реализацию востребованных проектов и профессиональное становление молодежи страны. Также он пожелал руководителю оркестра крепкого здоровья, вдохновения и осуществления всех намеченных целей. Ранее Путин присвоил Башмету звание Героя Труда. Указ был опубликован 29 апреля 2022 года.