Рестораны KFC в России начали менять название

24 января 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

В пресс-службе KFC сообщили о работе над новым логотипом Фото: Размик Закарян © URA.RU Рестораны быстрого питания KFC начали менять свои вывески на Rostic’s. Об этом сообщает РИА Новости. «KFC в Москве начали менять вывески на ресторанах на Rostic’s», — передает агентство. Там уточнили, что ресторан на ВДНХ в данный момент закрыт для посещения. В пресс-службе KFC заявили, что ресторан выбирает новый логотип. Финальный вариант будет известен на момент открытия обновленного заведения. Ранее сообщалось, что сеть ресторанов KFC будет менять свое название. Позже стало известно, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Также издание Reuters сообщило, владелец сети ресторанов рассматривает возможность продажи бизнеса компании из РФ не менее чем за 100 миллионов евро.

Рестораны быстрого питания KFC начали менять свои вывески на Rostic’s. Об этом сообщает РИА Новости. «KFC в Москве начали менять вывески на ресторанах на Rostic’s», — передает агентство. Там уточнили, что ресторан на ВДНХ в данный момент закрыт для посещения. В пресс-службе KFC заявили, что ресторан выбирает новый логотип. Финальный вариант будет известен на момент открытия обновленного заведения. Ранее сообщалось, что сеть ресторанов KFC будет менять свое название. Позже стало известно, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Также издание Reuters сообщило, владелец сети ресторанов рассматривает возможность продажи бизнеса компании из РФ не менее чем за 100 миллионов евро.