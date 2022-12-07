Владелец KFC в России готов продать бизнес за 100 млн евро

07 декабря 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Бизнес может быть продан российской ресторанно-развлекательной компании Almira, пишет Reuters Фото: Размик Закарян © URA.RU Владелец ресторанной сети KFC AmRest рассматривает возможность продажи бизнеса российской компании не менее чем за 100 млн евро. Об этом сообщает издание Reuters. «Мадридский ресторанный оператор AmRest заявил, что согласился продать свой ресторанный бизнес KFC в России за 104,48 млн долларов», — пишет издание . Отмечается, что продажа бизнеса планируется российской ресторанно-развлекательной компании Almira. Авторы материала подчеркивают, что до начала спецоперации Россия имела статус одного из основных рынков для сети KFC. Ранее сообщалось, что американская корпорация Yum! Brands, владеющая примерно 70 ресторанами KFC в России, продала все свои активы. Покупатель активов Yum! Brands гарантировал сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников.

Владелец ресторанной сети KFC AmRest рассматривает возможность продажи бизнеса российской компании не менее чем за 100 млн евро. Об этом сообщает издание Reuters. «Мадридский ресторанный оператор AmRest заявил, что согласился продать свой ресторанный бизнес KFC в России за 104,48 млн долларов», — пишет издание. Отмечается, что продажа бизнеса планируется российской ресторанно-развлекательной компании Almira. Авторы материала подчеркивают, что до начала спецоперации Россия имела статус одного из основных рынков для сети KFC. Ранее сообщалось, что американская корпорация Yum! Brands, владеющая примерно 70 ресторанами KFC в России, продала все свои активы. Покупатель активов Yum! Brands гарантировал сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников.