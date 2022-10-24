Владелец KFC продал все свои активы в России

Yum! Brands продала в РФ все свои рестораны, которые откроют под новым названием

25 октября 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Около 70 ресторанов KFC в РФ будут переименованы в Rostic’s Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американская корпорация Yum! Brands, владеющая примерно 70 ресторанами KFC в России, продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба KFC в России. «Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании „Смарт Сервис“ под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова», — говорится в пресс-релизе. По данным « Коммерсанта », эти рестораны будут вновь открыты под новым названием Rostic’s. Пресс-служба также сообщает, что покупатель активов Yum! Brands гарантирует сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников, а также «будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию». Отмечается, что после завершения сделки корпорация полностью прекратит свое присутствие в РФ, для этого ее должны одобрить регулирующие госорганы РФ. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. В июле сообщалось, что Yum! Brands собирается продать свои рестораны в РФ. В августе владелец сетей Pizza Hut и KFC сообщил, что российские рестораны ждет ребрендинг.

Американская корпорация Yum! Brands, владеющая примерно 70 ресторанами KFC в России, продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба KFC в России. «Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании „Смарт Сервис“ под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова», — говорится в пресс-релизе. По данным «Коммерсанта», эти рестораны будут вновь открыты под новым названием Rostic’s. Пресс-служба также сообщает, что покупатель активов Yum! Brands гарантирует сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников, а также «будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию». Отмечается, что после завершения сделки корпорация полностью прекратит свое присутствие в РФ, для этого ее должны одобрить регулирующие госорганы РФ. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. В июле сообщалось, что Yum! Brands собирается продать свои рестораны в РФ. В августе владелец сетей Pizza Hut и KFC сообщил, что российские рестораны ждет ребрендинг.