Западная порноактриса раскрыла трудности жизни, о которых не думают зрители

Порноактриса Амор опровергла стереотип о легком заработке через OnlyFans

24 января 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

По словам Лейси Амор, популярности на OnlyFans достичь непросто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британская порноактриса Лейси Амор опровергла стереотип о том, что через сервис OnlyFans можно легко и быстро зарабатывать деньги. О своих трудностях она рассказала в интервью газете North Wales Online. «Ты сталкиваешься с ненавистью в соцсетях, тебе нужно покупать нижнее белье и реквизит, придумывать идеи для съемки, тратить часы на поездку до клиники, которая сделает полный тест на заболевания, передающиеся половым путем», — отметила Лейси Амор. По ее словам, создание популярного аккаунта на OnlyFans требует множества усилий и времени. Она подчеркнула, что далеко не факт, что на площадке ты гарантировано будешь зарабатывать миллионы. Средний доход может быть и вовсе 150 долларов, что составляет около десяти тысяч рублей. Ранее сексолог Трэйси Кокс дала совет женщинам по получению оргазма. По ее словам, секрет заключается в том, чтобы специально не стремиться к нему. Также звезда фильмов для взрослых Джессика Стоя пояснила, что для получения оргазма нужно говорить с партнером, пишут «Дни.ру».

Британская порноактриса Лейси Амор опровергла стереотип о том, что через сервис OnlyFans можно легко и быстро зарабатывать деньги. О своих трудностях она рассказала в интервью газете North Wales Online. «Ты сталкиваешься с ненавистью в соцсетях, тебе нужно покупать нижнее белье и реквизит, придумывать идеи для съемки, тратить часы на поездку до клиники, которая сделает полный тест на заболевания, передающиеся половым путем», — отметила Лейси Амор. По ее словам, создание популярного аккаунта на OnlyFans требует множества усилий и времени. Она подчеркнула, что далеко не факт, что на площадке ты гарантировано будешь зарабатывать миллионы. Средний доход может быть и вовсе 150 долларов, что составляет около десяти тысяч рублей. Ранее сексолог Трэйси Кокс дала совет женщинам по получению оргазма. По ее словам, секрет заключается в том, чтобы специально не стремиться к нему. Также звезда фильмов для взрослых Джессика Стоя пояснила, что для получения оргазма нужно говорить с партнером, пишут «Дни.ру».