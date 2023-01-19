19 января 2023

Сексолог дала совет женщинам, которые не могут получить оргазм

Сексолог Кокс: чтобы достичь оргазма, женщине нужно перестать к нему стремиться
© Служба новостей «URA.RU»
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Достижению оргазма способствует долгая прелюдия, заявила Трэйси Кокс Фото:

Чтобы женщина смогла достичь оргазма, она должна перестать стремиться к нему любой ценой. Об этом заявила сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс.

«Перестаньте стремиться к оргазму. Вместо этого просто стремитесь наслаждаться исследованием своего собственного тела или тела вашего партнера. Это снимает давление, что является одной из причин, почему вы не можете достичь кульминации», — заявила Трэйси Кокс в статье для Daily Mail.

Также сексолог отметила, что достижению оргазма способствует длительная прелюдия. Кокс порекомендовала чтение или просмотр эротики и наслаждение прикосновениями партнера. Кроме того, эксперт посоветовала прекратить думать о «правильном» или «неправильном» способе достичь оргазма.

Ранее актриса фильмов для взрослых Джессика Стоя поделилась советом для женщин, которые не могут испытать оргазм. По ее словам, необходимо разговаривать со своим партнером о сексе. Это способствует раскрепощению обеих сторон, что делает занятие любовью в разы чувственнее, пишут «Дни.ру».

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Чтобы женщина смогла достичь оргазма, она должна перестать стремиться к нему любой ценой. Об этом заявила сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс. «Перестаньте стремиться к оргазму. Вместо этого просто стремитесь наслаждаться исследованием своего собственного тела или тела вашего партнера. Это снимает давление, что является одной из причин, почему вы не можете достичь кульминации», — заявила Трэйси Кокс в статье для Daily Mail. Также сексолог отметила, что достижению оргазма способствует длительная прелюдия. Кокс порекомендовала чтение или просмотр эротики и наслаждение прикосновениями партнера. Кроме того, эксперт посоветовала прекратить думать о «правильном» или «неправильном» способе достичь оргазма. Ранее актриса фильмов для взрослых Джессика Стоя поделилась советом для женщин, которые не могут испытать оргазм. По ее словам, необходимо разговаривать со своим партнером о сексе. Это способствует раскрепощению обеих сторон, что делает занятие любовью в разы чувственнее, пишут «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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