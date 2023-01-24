В мэрии ЯНАО сократили должность управляющего делами

Последним управделами мэрии Нового Уренгоя был Андрей Коваль
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
В администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) убрали должность управляющего делами. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.
«Ставку управляющего делами администрации сократили после того, как Андрей Коваль с этой должности ушел», — сообщил агентству инсайдер. Сам Андрей Коваль переехал в Тюмень.
В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в августе Андрей Коваль уволился из мэрии Нового Уренгоя. В октябре стало известно, что он занял пост руководителя представительства ЯНАО в Тюмени.
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