В мэрии ЯНАО сократили должность управляющего делами

25 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Последним управделами мэрии Нового Уренгоя был Андрей Коваль Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) убрали должность управляющего делами. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «Ставку управляющего делами администрации сократили после того, как Андрей Коваль с этой должности ушел», — сообщил агентству инсайдер. Сам Андрей Коваль переехал в Тюмень. В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в августе Андрей Коваль уволился из мэрии Нового Уренгоя. В октябре стало известно, что он занял пост руководителя представительства ЯНАО в Тюмени.

В администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) убрали должность управляющего делами. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «Ставку управляющего делами администрации сократили после того, как Андрей Коваль с этой должности ушел», — сообщил агентству инсайдер. Сам Андрей Коваль переехал в Тюмень. В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в августе Андрей Коваль уволился из мэрии Нового Уренгоя. В октябре стало известно, что он занял пост руководителя представительства ЯНАО в Тюмени.