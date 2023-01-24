24 января 2023
23 января 2023

В мэрии ЯНАО сократили должность управляющего делами

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, депутат, чиновник, бизнесмен, губернатор, деловой разговор
Последним управделами мэрии Нового Уренгоя был Андрей Коваль Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) убрали должность управляющего делами. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Ставку управляющего делами администрации сократили после того, как Андрей Коваль с этой должности ушел», — сообщил агентству инсайдер. Сам Андрей Коваль переехал в Тюмень.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе Андрей Коваль уволился из мэрии Нового Уренгоя. В октябре стало известно, что он занял пост руководителя представительства ЯНАО в Тюмени.

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В администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) убрали должность управляющего делами. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «Ставку управляющего делами администрации сократили после того, как Андрей Коваль с этой должности ушел», — сообщил агентству инсайдер. Сам Андрей Коваль переехал в Тюмень. В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в августе Андрей Коваль уволился из мэрии Нового Уренгоя. В октябре стало известно, что он занял пост руководителя представительства ЯНАО в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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