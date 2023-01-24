24 января 2023

DikGazete: судьбу спецоперации решат выборы в Турции

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Победа Реджепа Эрдогана на выборах в Турции усилит позиции России на мировой арене Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Выборы президента Турции в текущем году определят дальнейший ход развития событий в контексте украинского конфликта. Такое мнение выразил колумнист Эрхан Алтыпармак.

«Президентские выборы в Турции, которые пройдут 14 мая этого года, станут важнейшими в истории <…> и в дальнейшем изменят баланс сил в мире. Если победу одержит довольно окрепшая оппозиция, то не только в Турции, но и на Украине <…> возникнет большой пробел», — заявил Алтыпармак в статье для турецкого издания DikGazete. Он подчеркнул, что противостояние Запада и России на территории Украины — это «страшная битва» за человеческое будущее.

Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — наилучший вариант для дальнейшего противостояния России киевскому режиму, считает журналист. Это связано с тем, что Эрдоган до сих пор старался прикладывать усилия по урегулированию разногласий между НАТО и РФ.

Ранее Эрдоган выразил готовность стать посредником в переговорах между украинской и российской стороной. По его словам, Турция готова внести весомый дипломатический вклад в вопрос урегулирования конфликта.

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Выборы президента Турции в текущем году определят дальнейший ход развития событий в контексте украинского конфликта. Такое мнение выразил колумнист Эрхан Алтыпармак. «Президентские выборы в Турции, которые пройдут 14 мая этого года, станут важнейшими в истории <…> и в дальнейшем изменят баланс сил в мире. Если победу одержит довольно окрепшая оппозиция, то не только в Турции, но и на Украине <…> возникнет большой пробел», — заявил Алтыпармак в статье для турецкого издания DikGazete. Он подчеркнул, что противостояние Запада и России на территории Украины — это «страшная битва» за человеческое будущее. Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — наилучший вариант для дальнейшего противостояния России киевскому режиму, считает журналист. Это связано с тем, что Эрдоган до сих пор старался прикладывать усилия по урегулированию разногласий между НАТО и РФ. Ранее Эрдоган выразил готовность стать посредником в переговорах между украинской и российской стороной. По его словам, Турция готова внести весомый дипломатический вклад в вопрос урегулирования конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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