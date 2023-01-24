24 января 2023

Председатель Думы ХМАО наградил бойца СВО. Фото

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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, хохряков борис
Борис Хохряков наградил военнослужащего из Пыть-Яха Захида Меджидова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из Пыть-Яха (ХМАО) Захид Меджидов получил благодарственное письмо от имени председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова за верность долгу и Отечеству на территориях Луганской и Донецкой народных республик. Награду добровольцу вручил депутат окружной Думы Халид Таги-заде.

«Вручил благодарственное письмо от имени председателя окружной Думы [Бориса Хохрякова] Захиду Меджидову за активную гражданскую позицию», — сообщил Халид Таги-заде в социальной сети «ВКонтакте». В своей группе он опубликовал фото с героем.

Ранее URA.RU рассказало, что доброволец из Когалыма Абдула Гаджиев получил орден Мужества. Награду ему вручили в госпитале, где военнослужащий проходит реабилитацию после ранения.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. В защите населения Донбасса приняло большое участие как военнослужащих, так и добровольцев из всех регионов России.

Халид Таги-заде вручил благодарность председателя Думы Югры Бориса Хохрякова Захиду Меджидову
Фото:

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Доброволец из Пыть-Яха (ХМАО) Захид Меджидов получил благодарственное письмо от имени председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова за верность долгу и Отечеству на территориях Луганской и Донецкой народных республик. Награду добровольцу вручил депутат окружной Думы Халид Таги-заде. «Вручил благодарственное письмо от имени председателя окружной Думы [Бориса Хохрякова] Захиду Меджидову за активную гражданскую позицию», — сообщил Халид Таги-заде в социальной сети «ВКонтакте». В своей группе он опубликовал фото с героем. Ранее URA.RU рассказало, что доброволец из Когалыма Абдула Гаджиев получил орден Мужества. Награду ему вручили в госпитале, где военнослужащий проходит реабилитацию после ранения. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. В защите населения Донбасса приняло большое участие как военнослужащих, так и добровольцев из всех регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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