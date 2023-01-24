Борис Хохряков наградил военнослужащего из Пыть-Яха Захида Меджидова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из Пыть-Яха (ХМАО) Захид Меджидов получил благодарственное письмо от имени председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова за верность долгу и Отечеству на территориях Луганской и Донецкой народных республик. Награду добровольцу вручил депутат окружной Думы Халид Таги-заде.

«Вручил благодарственное письмо от имени председателя окружной Думы [Бориса Хохрякова] Захиду Меджидову за активную гражданскую позицию», — сообщил Халид Таги-заде в социальной сети «ВКонтакте». В своей группе он опубликовал фото с героем.

Ранее URA.RU рассказало, что доброволец из Когалыма Абдула Гаджиев получил орден Мужества. Награду ему вручили в госпитале, где военнослужащий проходит реабилитацию после ранения.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. В защите населения Донбасса приняло большое участие как военнослужащих, так и добровольцев из всех регионов России.