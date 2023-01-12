Добровольца из ХМАО представили к государственной награде. Фото

Доброволец из Когалыма Абдула Гаджиев получил Орден Мужества за участие в СВО

12 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Раненому добровольцу из Когалыма вручили Орден Мужества Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доброволец из Когалыма Абдула Гаджиев получил Орден Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную на СВО. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». «Гаджиеву вручили Орден Мужества за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу во время исполнения воинского долга! Достойная награда для мужественного и храброго военного. Спасибо родителям, что воспитали такого сына, героя нашей Югры и всей страны!» — написала Лосева. Гаджиев одним из первых отправился выполнять воинский долг, был ранен в бою. Сейчас он проходит реабилитацию после ранения в военном госпитале имени Вишневского в Москве. Лосева посетила госпиталь и передала бойцу благодарности учителей школы, в которой учился герой, и открытки, которые сделали воспитанники Дома детского творчества в Когалыме. «Уверена, Абдула успешно пройдет все этапы реабилитации, ведь у него есть сильный характер и крепкий, надежный тыл — его любящая семья», — добавила Лосева.

Доброволец из Когалыма Абдула Гаджиев получил Орден Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную на СВО. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». «Гаджиеву вручили Орден Мужества за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу во время исполнения воинского долга! Достойная награда для мужественного и храброго военного. Спасибо родителям, что воспитали такого сына, героя нашей Югры и всей страны!» — написала Лосева. Гаджиев одним из первых отправился выполнять воинский долг, был ранен в бою. Сейчас он проходит реабилитацию после ранения в военном госпитале имени Вишневского в Москве. Лосева посетила госпиталь и передала бойцу благодарности учителей школы, в которой учился герой, и открытки, которые сделали воспитанники Дома детского творчества в Когалыме. «Уверена, Абдула успешно пройдет все этапы реабилитации, ведь у него есть сильный характер и крепкий, надежный тыл — его любящая семья», — добавила Лосева.