Добровольца из ХМАО представили к государственной награде. Фото

Доброволец из Когалыма Абдула Гаджиев получил Орден Мужества за участие в СВО
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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Раненому добровольцу из Когалыма вручили Орден Мужества Фото:
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Доброволец из Когалыма Абдула Гаджиев получил Орден Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную на СВО. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Гаджиеву вручили Орден Мужества за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу во время исполнения воинского долга! Достойная награда для мужественного и храброго военного. Спасибо родителям, что воспитали такого сына, героя нашей Югры и всей страны!» — написала Лосева.

Гаджиев одним из первых отправился выполнять воинский долг, был ранен в бою. Сейчас он проходит реабилитацию после ранения в военном госпитале имени Вишневского в Москве. Лосева посетила госпиталь и передала бойцу благодарности учителей школы, в которой учился герой, и открытки, которые сделали воспитанники Дома детского творчества в Когалыме. «Уверена, Абдула успешно пройдет все этапы реабилитации, ведь у него есть сильный характер и крепкий, надежный тыл — его любящая семья», — добавила Лосева.

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Доброволец из Когалыма Абдула Гаджиев получил Орден Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную на СВО. Об этом сообщила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». «Гаджиеву вручили Орден Мужества за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу во время исполнения воинского долга! Достойная награда для мужественного и храброго военного. Спасибо родителям, что воспитали такого сына, героя нашей Югры и всей страны!» — написала Лосева. Гаджиев одним из первых отправился выполнять воинский долг, был ранен в бою. Сейчас он проходит реабилитацию после ранения в военном госпитале имени Вишневского в Москве. Лосева посетила госпиталь и передала бойцу благодарности учителей школы, в которой учился герой, и открытки, которые сделали воспитанники Дома детского творчества в Когалыме. «Уверена, Абдула успешно пройдет все этапы реабилитации, ведь у него есть сильный характер и крепкий, надежный тыл — его любящая семья», — добавила Лосева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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