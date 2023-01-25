Мирошник: Запад подготовил Украине «скамейку запасных» на место уволенных чиновников

Запад уже сформировал новый кадровый состав для управления Украиной, считает Мирошник Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На почве недавних массовых увольнений высших чиновников на Украине не возникнет кадрового дефицита, поскольку Запад годами подготавливал и курировал возможный состав политиков для управления этой страной. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«У них достаточная скамейка запасных. Над этим работали сотни западных некоммерческих организаций (НКО), отбирая и обучая лидеров», — заявил Мирошник в беседе с агентством ТАСС. По его словам, система подготовки и подбора лояльных Западу кадров существует уже около 30 лет.

Мирошник подчеркнул, что значительная часть политиков прошла обучение в западных структурах. Практически у каждого чиновника Украины есть связи за рубежом, с чем и связана их успешная карьера.

Ранее Кабинет министров Украины начал проводить политические чистки. Президент Украины Владимир Зеленский уволил пять глав областных администраций: Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей страны. Кроме того, в отставку ушел заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, на его место Зеленский назначил Алексея Кулебу.