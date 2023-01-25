Мирошник: Запад подготовил Украине «скамейку запасных» на место уволенных чиновников

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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
Запад уже сформировал новый кадровый состав для управления Украиной, считает Мирошник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На почве недавних массовых увольнений высших чиновников на Украине не возникнет кадрового дефицита, поскольку Запад годами подготавливал и курировал возможный состав политиков для управления этой страной. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«У них достаточная скамейка запасных. Над этим работали сотни западных некоммерческих организаций (НКО), отбирая и обучая лидеров», — заявил Мирошник в беседе с агентством ТАСС. По его словам, система подготовки и подбора лояльных Западу кадров существует уже около 30 лет.

Мирошник подчеркнул, что значительная часть политиков прошла обучение в западных структурах. Практически у каждого чиновника Украины есть связи за рубежом, с чем и связана их успешная карьера.

Ранее Кабинет министров Украины начал проводить политические чистки. Президент Украины Владимир Зеленский уволил пять глав областных администраций: Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей страны. Кроме того, в отставку ушел заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, на его место Зеленский назначил Алексея Кулебу.

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На почве недавних массовых увольнений высших чиновников на Украине не возникнет кадрового дефицита, поскольку Запад годами подготавливал и курировал возможный состав политиков для управления этой страной. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «У них достаточная скамейка запасных. Над этим работали сотни западных некоммерческих организаций (НКО), отбирая и обучая лидеров», — заявил Мирошник в беседе с агентством ТАСС. По его словам, система подготовки и подбора лояльных Западу кадров существует уже около 30 лет. Мирошник подчеркнул, что значительная часть политиков прошла обучение в западных структурах. Практически у каждого чиновника Украины есть связи за рубежом, с чем и связана их успешная карьера. Ранее Кабинет министров Украины начал проводить политические чистки. Президент Украины Владимир Зеленский уволил пять глав областных администраций: Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей страны. Кроме того, в отставку ушел заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, на его место Зеленский назначил Алексея Кулебу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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