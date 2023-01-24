Кабмин Украины начал чистки во власти

Кабинет министров Украины уволил четырех чиновников

24 января 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Кабмин Украины уволил четырех человек, сообщается на сайте органов власти страны Фото: Официальный сайт президента Украины Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. Об этом сообщается на официальном сайте органов власти Украины. «На заседании кабмина принят ряд кадровых решений. Уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что также подал в отставку заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Также 24 января Зеленский анонсировал большие кадровые перестановки в стране. Международный политолог и публицист Дмитрий Аграновский считает, что таким образом украинские чиновники уходят, чтобы не нести ответственность за события на Украине. До начала кадровых мероприятий сообщалось, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе по собственному желанию с должности. Это произошло после того, как Арестович высказался об ответственности ВСУ за удар по жилому дому в Днепре.

Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. Об этом сообщается на официальном сайте органов власти Украины. «На заседании кабмина принят ряд кадровых решений. Уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что также подал в отставку заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Также 24 января Зеленский анонсировал большие кадровые перестановки в стране. Международный политолог и публицист Дмитрий Аграновский считает, что таким образом украинские чиновники уходят, чтобы не нести ответственность за события на Украине. До начала кадровых мероприятий сообщалось, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе по собственному желанию с должности. Это произошло после того, как Арестович высказался об ответственности ВСУ за удар по жилому дому в Днепре.