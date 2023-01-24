Зеленский уволил пять глав областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской областей. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте украинского лидера.
«Освободить Кулебу Алексея Владимировича от должности председателя Киевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением», — говорится в одном из документов. Аналогичные указы опубликованы в отношении Валентины Резниченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (Запорожская), Дмитрия Живицкого (Сумская) и Ярослава Янушевича (Херсонская).
В этот же день кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. В отставку ушли заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
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