24 января 2023

Зеленский уволил пять глав областных администраций

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский уволил глав пяти областей Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской областей. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте украинского лидера.

«Освободить Кулебу Алексея Владимировича от должности председателя Киевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением», — говорится в одном из документов. Аналогичные указы опубликованы в отношении Валентины Резниченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (Запорожская), Дмитрия Живицкого (Сумская) и Ярослава Янушевича (Херсонская).

В этот же день кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. В отставку ушли заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской областей. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте украинского лидера. «Освободить Кулебу Алексея Владимировича от должности председателя Киевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением», — говорится в одном из документов. Аналогичные указы опубликованы в отношении Валентины Резниченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (Запорожская), Дмитрия Живицкого (Сумская) и Ярослава Янушевича (Херсонская). В этот же день кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. В отставку ушли заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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