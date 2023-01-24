Налоговая оспаривает вознаграждение управляющему завода-банкрота в Перми

25 января 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Жалоба налоговых органов будет рассмотрена судом в феврале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Налоговые органы в Пермском крае оспаривают вознаграждение арбитражному управляющему ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» (ЗиД) Льву Шляпину. Жалоба краевого управления ФНС подана в 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми, сообщается на сайте суда. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу уполномоченного органа ФНС России в лице УФНС РФ по Пермскому краю на определение Арбитражного суда Пермского края от 19 декабря 2022 года об увеличении вознаграждения арбитражного управляющего […] определил: апелляционную жалобу УФНС России по Пермскому краю принять к производству», — говорится в судебном определении. Дело назначено к рассмотрению на 7 февраля. Ранее Шляпин подал в Пермский краевой арбитражный суд ходатайство об увеличении ему ежемесячного денежного вознаграждения. Как следует из судебного акта, размер вознаграждения увеличен со 150 до 450 тысяч рублей в месяц. Ходатайство было удовлетворено судом. Завод имени Дзержинского производит продукцию оборонного и гражданского назначения. Предприятие признано банкротом в 2005 году, находится в процедуре конкурсного производства. С октября 2022 года завод, по словам Шляпина, перешел на круглосуточный режим работы в связи с увеличением заказов.

Налоговые органы в Пермском крае оспаривают вознаграждение арбитражному управляющему ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» (ЗиД) Льву Шляпину. Жалоба краевого управления ФНС подана в 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми, сообщается на сайте суда. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу уполномоченного органа ФНС России в лице УФНС РФ по Пермскому краю на определение Арбитражного суда Пермского края от 19 декабря 2022 года об увеличении вознаграждения арбитражного управляющего […] определил: апелляционную жалобу УФНС России по Пермскому краю принять к производству», — говорится в судебном определении. Дело назначено к рассмотрению на 7 февраля. Ранее Шляпин подал в Пермский краевой арбитражный суд ходатайство об увеличении ему ежемесячного денежного вознаграждения. Как следует из судебного акта, размер вознаграждения увеличен со 150 до 450 тысяч рублей в месяц. Ходатайство было удовлетворено судом. Завод имени Дзержинского производит продукцию оборонного и гражданского назначения. Предприятие признано банкротом в 2005 году, находится в процедуре конкурсного производства. С октября 2022 года завод, по словам Шляпина, перешел на круглосуточный режим работы в связи с увеличением заказов.