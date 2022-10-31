Пермский проблемный завод перешел к круглосуточной работе

Конкурсный управляющий завода заявил, что предприятие законтрактовано госзаказом на ближайшие 2 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Завод им. Дзержинского в Перми, находящийся последние 15 лет в процедуре банкротства, перешел на круглосуточную работу и объявил о наборе специалистов в связи с обеспеченностью контрактами на ближайшие годы. Об этом заявил конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин изданию «Коммерсант-Прикамье».

«Мы продолжаем набор на рабочие специальности», — сообщил Шляпин. Он добавил, что завод полностью законтрактован на 2023 год, а также продолжается заключение контрактов на 2024 год. «Мы уверенно смотрим в будущее», — отметил конкурсный управляющий.

Он уточнил, что за последнее время на завод приняли около 20 человек. Общее количество работающих там сейчас — 640. Ранее рабочих на производство искало другое предприятие оборонно-промышленного комплекса — «ОДК-СТАР». Также о массовом наборе специалистов объявлял завод, который делает «Смерчи» и «Грады».

Машиностроительный завод им. Дзержинского производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, а также гражданскую продукцию, с 2005 года существует в процедуре банкротства. URA.RU сообщало, что предприятие находится на грани закрытия и его имущество выставлено на торги. Сумма задолженности основному кредитору — Федеральной налоговой службе — составляет около 400 млн рублей.