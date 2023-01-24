Депутат Госдумы Ильтяков объявил о реставрации старейшего женского монастыря в Курганской области. Фото

25 января 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

В Курганской области отреставрируют старейший женский монастырь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области планируют отреставрировать Никольский храм Свято-Введенского женского монастыря, построенный в 1849 году. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В этом году планируется реставрация Никольского храма Свято-Введенского женского монастыря в селе Верхняя Теча Катайского муниципального округа. Храм построен и освящен в 1849 году», — написал Ильтяков. Политик также отметил, что восстановление религиозных и культурных объектов на зауральской земле — это дать уважения предкам, которые сумели построить такие красивые архитектурные сооружения без использования современных технологий. Ранее URA.RU писало, что храм в Свято-Введенском женском монастыре, который является памятником архитектуры ХIХ века, находится в аварийном состоянии. В 2021 году настоятельница монастыря сообщала о том, что в храме разрушаются стены и крыша, а дождевая вода размывает старые фрески. В Курганской области отреставрируют Никольский храм Свято-Введенского женского монастыря, построенный в 1849 году Фото: telegram-канал депутат Госдумы Александра Ильтякова

В Курганской области планируют отреставрировать Никольский храм Свято-Введенского женского монастыря, построенный в 1849 году. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В этом году планируется реставрация Никольского храма Свято-Введенского женского монастыря в селе Верхняя Теча Катайского муниципального округа. Храм построен и освящен в 1849 году», — написал Ильтяков. Политик также отметил, что восстановление религиозных и культурных объектов на зауральской земле — это дать уважения предкам, которые сумели построить такие красивые архитектурные сооружения без использования современных технологий. Ранее URA.RU писало, что храм в Свято-Введенском женском монастыре, который является памятником архитектуры ХIХ века, находится в аварийном состоянии. В 2021 году настоятельница монастыря сообщала о том, что в храме разрушаются стены и крыша, а дождевая вода размывает старые фрески.