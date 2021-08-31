Губернатор Вадим Шумков выступил перед студентами 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, от студентов требуются рабочие руки и умные головы. Об этом он заявил во время мероприятия для студентов Курганского государственного университета, посвященного Дню знаний, передает корреспондент URA.RU.

«От вас требуется: ваши рабочие руки, ваши умные головы в нашу экономику, в наш регион. <…> Рано или поздно мы уйдем. В организации, органы власти, бизнес придете вы. И от того какими вы будете, как граждане, как люди, будет зависеть будущее нашей страны», — обратился к студентам Шумков.

Помимо Шумкова перед студентами выступили ректор КГУ Надежда Дубив, сенатор от Курганской области Сергей Муратов и бывший сенатор Сергей Лисовский. Помимо них на мероприятии присутствовала мэр Кургана Елена Ситникова, однако на сцену ее не пригласили.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 сентября в Кургане запретили продажу алкоголя. Данное ограничение не касается предприятий общественного питания. Из-за сложной эпидобстановки торжественные линейки прошли в городе не для всех учеников школ.

Помимо губернатора, на мероприятии присутствовали сенатор от Курганской области Сергей Муратов, экс-сенатор Сергей Лисовский, мэр Кургана Елена Ситникова, представители областных департаментов и КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU