В Екатеринбурге продают элитную квартиру фотографа-убийцы Лошагина

Квартира екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, выставлена на продажу. Элитный лофт в 16-этажном доме на улице Белинского продается за 50 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте ЦИАН.
«Продается фотостудия с жилыми помещениями на верхнем техническом этаже. Лофт. Высота потолков от 2 до 7 метров. Есть проект, позволяющий сделать антресоль и добавить 100 метров площади. Есть паркинг 100 квадратных метров. Продается за дополнительную плату», — говорится в объявлении.
Общая площадь квартиры, как указано на сайте, составляет 337 квадратных метров. Лофт находится на последнем, 16-м, этаже престижного дома в центре Екатеринбурга. В лофте три совмещенных санузла, одна лоджия, а окна выходят во двор и на улицу.
Лошагин отбывал наказание по делу об убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой летом 2013 года. По материалам уголовного дела, он во время ссоры избил ее, а затем свернул шею. Пытаясь избавиться от тела, мужчина вывез его в лес и поджег. Суд приговорил Лошагина почти к 10 годам колонии.
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Квартира екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, выставлена на продажу. Элитный лофт в 16-этажном доме на улице Белинского продается за 50 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте ЦИАН. «Продается фотостудия с жилыми помещениями на верхнем техническом этаже. Лофт. Высота потолков от 2 до 7 метров. Есть проект, позволяющий сделать антресоль и добавить 100 метров площади. Есть паркинг 100 квадратных метров. Продается за дополнительную плату», — говорится в объявлении. Общая площадь квартиры, как указано на сайте, составляет 337 квадратных метров. Лофт находится на последнем, 16-м, этаже престижного дома в центре Екатеринбурга. В лофте три совмещенных санузла, одна лоджия, а окна выходят во двор и на улицу. Лошагин отбывал наказание по делу об убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой летом 2013 года. По материалам уголовного дела, он во время ссоры избил ее, а затем свернул шею. Пытаясь избавиться от тела, мужчина вывез его в лес и поджег. Суд приговорил Лошагина почти к 10 годам колонии. В августе 2022 года Чкаловский районный суд решил, что Лошагин готов к освобождению досрочно. Сразу после выхода из колонии фотограф заявил в интервью URA.RU, что вернется в профессию.