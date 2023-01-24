В Екатеринбурге продают элитную квартиру фотографа-убийцы Лошагина

Лофт фотографа Лошагина в Екатеринбурге выставили на продажу за 50 млн рублей

Дмитрия Лошагина досрочно освободили из колонии в августе 2022-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Квартира екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, выставлена на продажу. Элитный лофт в 16-этажном доме на улице Белинского продается за 50 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте ЦИАН.

«Продается фотостудия с жилыми помещениями на верхнем техническом этаже. Лофт. Высота потолков от 2 до 7 метров. Есть проект, позволяющий сделать антресоль и добавить 100 метров площади. Есть паркинг 100 квадратных метров. Продается за дополнительную плату», — говорится в объявлении.

Общая площадь квартиры, как указано на сайте, составляет 337 квадратных метров. Лофт находится на последнем, 16-м, этаже престижного дома в центре Екатеринбурга. В лофте три совмещенных санузла, одна лоджия, а окна выходят во двор и на улицу.

Лошагин отбывал наказание по делу об убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой летом 2013 года. По материалам уголовного дела, он во время ссоры избил ее, а затем свернул шею. Пытаясь избавиться от тела, мужчина вывез его в лес и поджег. Суд приговорил Лошагина почти к 10 годам колонии.

В августе 2022 года Чкаловский районный суд решил, что Лошагин готов к освобождению досрочно. Сразу после выхода из колонии фотограф заявил в интервью URA.RU, что вернется в профессию.

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН