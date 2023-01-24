24 января 2023

В ХМАО появятся новые авиарейсы до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Nordwind Airlines анонсировала новые рейсы из Нижневартовска Фото:

Авиакомпания Nordwind Airlines анонсировала новые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города.

«Улететь на берега Черного моря в период отпусков из Нижневартовска можно будет на рейсах Nordwind Airlines. Доставлять северян в Сочи авиакомпания начнет в мае», — отмечается в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов.

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Авиакомпания Nordwind Airlines анонсировала новые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города. «Улететь на берега Черного моря в период отпусков из Нижневартовска можно будет на рейсах Nordwind Airlines. Доставлять северян в Сочи авиакомпания начнет в мае», — отмечается в telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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