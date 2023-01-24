В ХМАО появятся новые авиарейсы до Сочи

25 января 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Компания Nordwind Airlines анонсировала новые рейсы из Нижневартовска Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Nordwind Airlines анонсировала новые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города. «Улететь на берега Черного моря в период отпусков из Нижневартовска можно будет на рейсах Nordwind Airlines. Доставлять северян в Сочи авиакомпания начнет в мае», — отмечается в telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов.

Авиакомпания Nordwind Airlines анонсировала новые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города. «Улететь на берега Черного моря в период отпусков из Нижневартовска можно будет на рейсах Nordwind Airlines. Доставлять северян в Сочи авиакомпания начнет в мае», — отмечается в telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов.