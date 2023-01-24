В ХМАО появятся новые авиарейсы до Сочи

Компания Nordwind Airlines анонсировала новые рейсы из Нижневартовска
Авиакомпания Nordwind Airlines анонсировала новые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города.
«Улететь на берега Черного моря в период отпусков из Нижневартовска можно будет на рейсах Nordwind Airlines. Доставлять северян в Сочи авиакомпания начнет в мае», — отмечается в telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов.
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