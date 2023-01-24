Депутат Госдумы жестко ответил офису Зеленского на обещание обстрелять Екатеринбург

Угрозы команды президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по Москве и Екатеринбургу являются не более чем истерикой «загнанных в угол шакалов» в ответ на успехи российской армии. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его мнению, громкие заявления Киева — лишь блеф.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 25 января заявил, что Украина рассматривает возможность ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу — «изнеженным» и «ленивым» российским городам, которые «думают, что конфликт их не коснется». Подоляк при этом признал, что на данный момент у Украины нет оружия, которое позволяло бы наносить такие удары.
«Понимать это надо как истерику и блеф загнанных в угол шакалов. Это их ответ на успехи российской армии на Артемовском направлении и в Запорожье, — прокомментировал заявление Иванов в своем telegram-канале. — Им нечем бить. США обещают предоставить украинскому режиму свои ракеты ATACMS. Но их радиус действия 300 км. Даже до Москвы не дотянет».
Иванов предположил, что фраза об «изнеженных и ленивых» городах была ориентирована исключительно на простых жителей Украины, которые «изнасилованы пропагандой Зеленского». Подоляка же депутат охарактеризовал как «проходимца, недополиттехнолога, недожурнадиста» и призвал не воспринимать его «пургу» всерьез.
Ранее в Кремле заявляли, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских территорий с помощью как западного, так и украинского вооружения могут вывести конфликт на новый уровень. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупреждал, что поставки странами НАТО наступательной техники Киеву могут вынудить Россию применить ядерное оружие.
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Угрозы команды президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по Москве и Екатеринбургу являются не более чем истерикой «загнанных в угол шакалов» в ответ на успехи российской армии. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его мнению, громкие заявления Киева — лишь блеф. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 25 января заявил, что Украина рассматривает возможность ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу — «изнеженным» и «ленивым» российским городам, которые «думают, что конфликт их не коснется». Подоляк при этом признал, что на данный момент у Украины нет оружия, которое позволяло бы наносить такие удары. «Понимать это надо как истерику и блеф загнанных в угол шакалов. Это их ответ на успехи российской армии на Артемовском направлении и в Запорожье, — прокомментировал заявление Иванов в своем telegram-канале. — Им нечем бить. США обещают предоставить украинскому режиму свои ракеты ATACMS. Но их радиус действия 300 км. Даже до Москвы не дотянет». Иванов предположил, что фраза об «изнеженных и ленивых» городах была ориентирована исключительно на простых жителей Украины, которые «изнасилованы пропагандой Зеленского». Подоляка же депутат охарактеризовал как «проходимца, недополиттехнолога, недожурнадиста» и призвал не воспринимать его «пургу» всерьез. Ранее в Кремле заявляли, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских территорий с помощью как западного, так и украинского вооружения могут вывести конфликт на новый уровень. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупреждал, что поставки странами НАТО наступательной техники Киеву могут вынудить Россию применить ядерное оружие.