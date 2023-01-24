В офисе Зеленского пригрозили ударами по Москве и Екатеринбургу

25 января 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Советник Зеленского допустил удары по Екатеринбургу Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. Об этом рассказал советник главы Офиса Михаил Подоляк. «Эскалация <…> неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе, ударам будут подвержены такие города, как как Москва, Петербург, Екатеринбург, которые „изнеженные“ и „ленивые“ и думают, что конфликт их не коснется», — приводит слова Подоляка telegram-канал «Политика страны». При этом чиновник признал, что в настоящее время Киев не обладает оружием, позволяющем наносить подобные удары. Ранее в Кремле заявляли, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских территорий с помощью как западного, так и украинского вооружения могут вывести украинский конфликт на новый уровень. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупреждал, что поставки странами НАТО наступательной техники Киеву могут вынудить Россию применить ядерное оружие. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Цель операции — помощь жителям Донбасса и противодействие украинской агрессии в ДНР и ЛНР.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. Об этом рассказал советник главы Офиса Михаил Подоляк. «Эскалация <…> неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе, ударам будут подвержены такие города, как как Москва, Петербург, Екатеринбург, которые „изнеженные“ и „ленивые“ и думают, что конфликт их не коснется», — приводит слова Подоляка telegram-канал «Политика страны». При этом чиновник признал, что в настоящее время Киев не обладает оружием, позволяющем наносить подобные удары. Ранее в Кремле заявляли, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских территорий с помощью как западного, так и украинского вооружения могут вывести украинский конфликт на новый уровень. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупреждал, что поставки странами НАТО наступательной техники Киеву могут вынудить Россию применить ядерное оружие. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Цель операции — помощь жителям Донбасса и противодействие украинской агрессии в ДНР и ЛНР.