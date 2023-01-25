«Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар ракетой «Циркон»

25 января 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ рассказало о проведении учений по применению ракеты «Циркон» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ В Атлантике были проведены учения по применению гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели на удалении более 900 километров. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Учения провел экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». «Экипаж фрегата „Адмирал флота Советского Союза Горшков“, действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования», — говорится в сообщении Минобороны . Экипаж продемонстрировал высокий уровень профессионализма и слаженности. Ранее фрегат «Адмирал Горшков» провел учения по работе систем ПВО. Учеба проводилась в Норвежском море, передает RT.

В Атлантике были проведены учения по применению гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели на удалении более 900 километров. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Учения провел экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». «Экипаж фрегата „Адмирал флота Советского Союза Горшков“, действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования», — говорится в сообщении Минобороны. Экипаж продемонстрировал высокий уровень профессионализма и слаженности. Ранее фрегат «Адмирал Горшков» провел учения по работе систем ПВО. Учеба проводилась в Норвежском море, передает RT.