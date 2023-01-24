Заместитель генпрокурора РФ едет в ХМАО

25 января 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев посетит Ханты-Мансийск и Нефтеюганск Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет рабочую поездку в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск и Нефтеюганск будет проведен личный прием граждан автономного округа по социально значимым вопросам. Кроме того, в столице Югры состоится личный прием по вопросам защиты прав предпринимателей», — отметили в ведомстве. Жители других муниципалитетов округа смогут обратиться к Сергею Зайцеву в формате видеоконференции. Визит замгенпрокурора запланирован на конец января. Ранее высшее руководство прокуратуры РФ уже обращало внимание на Югру. Так, в ХМАО по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова организовали проверку по проблеме выдачи жилых помещений детям-сиротам. По ее результатам югорчанке, которая ждала жилье около 10 лет, предоставили квартиру.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет рабочую поездку в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск и Нефтеюганск будет проведен личный прием граждан автономного округа по социально значимым вопросам. Кроме того, в столице Югры состоится личный прием по вопросам защиты прав предпринимателей», — отметили в ведомстве. Жители других муниципалитетов округа смогут обратиться к Сергею Зайцеву в формате видеоконференции. Визит замгенпрокурора запланирован на конец января. Ранее высшее руководство прокуратуры РФ уже обращало внимание на Югру. Так, в ХМАО по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова организовали проверку по проблеме выдачи жилых помещений детям-сиротам. По ее результатам югорчанке, которая ждала жилье около 10 лет, предоставили квартиру.