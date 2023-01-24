24 января 2023

Заместитель генпрокурора РФ едет в ХМАО

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, прокурор
Сергей Зайцев посетит Ханты-Мансийск и Нефтеюганск Фото:

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет рабочую поездку в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск и Нефтеюганск будет проведен личный прием граждан автономного округа по социально значимым вопросам. Кроме того, в столице Югры состоится личный прием по вопросам защиты прав предпринимателей», — отметили в ведомстве.

Жители других муниципалитетов округа смогут обратиться к Сергею Зайцеву в формате видеоконференции. Визит замгенпрокурора запланирован на конец января.

Ранее высшее руководство прокуратуры РФ уже обращало внимание на Югру. Так, в ХМАО по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова организовали проверку по проблеме выдачи жилых помещений детям-сиротам. По ее результатам югорчанке, которая ждала жилье около 10 лет, предоставили квартиру.

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Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет рабочую поездку в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск и Нефтеюганск будет проведен личный прием граждан автономного округа по социально значимым вопросам. Кроме того, в столице Югры состоится личный прием по вопросам защиты прав предпринимателей», — отметили в ведомстве. Жители других муниципалитетов округа смогут обратиться к Сергею Зайцеву в формате видеоконференции. Визит замгенпрокурора запланирован на конец января. Ранее высшее руководство прокуратуры РФ уже обращало внимание на Югру. Так, в ХМАО по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова организовали проверку по проблеме выдачи жилых помещений детям-сиротам. По ее результатам югорчанке, которая ждала жилье около 10 лет, предоставили квартиру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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