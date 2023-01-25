Украинская разведка придумала способ остановить масштабное наступление РФ

Разведка Украины: Киев собирается застать Россию врасплох при контрнаступлении

25 января 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Вадим Скибицкий рассказал, что нужно, чтобы остановить российское наступление Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия хочет застать Россию врасплох при контрнаступлении, но для этого ей нужны дальнобойные ракеты. Об этом рассказал заместитель начальника военной разведки Украины Вадим Скибицкий. Украина хочет наносить удары по центрам снабжения по всей России. «Для подготовки контрнаступательной или наступательной операции необходимо уничтожить многие объекты не только на линии фронта, но и глубоко за ее пределами, в 100-150 километрах в тылу врага», — сказал Скибицкий телеканалу CNN. Он отметил, что действовать необходимо быстро, потому что российская армия быстро учится и эффективно выстраивает оборону складов с боеприпасами. Президент Украины Владимир Зеленский просил Америку направить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS, передает RT. Радиус их действия составляет 300 км. Вашингтон отказался от поставки этих ракет, потому что боится ответных мер со стороны России.

Украинская армия хочет застать Россию врасплох при контрнаступлении, но для этого ей нужны дальнобойные ракеты. Об этом рассказал заместитель начальника военной разведки Украины Вадим Скибицкий. Украина хочет наносить удары по центрам снабжения по всей России. «Для подготовки контрнаступательной или наступательной операции необходимо уничтожить многие объекты не только на линии фронта, но и глубоко за ее пределами, в 100-150 километрах в тылу врага», — сказал Скибицкий телеканалу CNN. Он отметил, что действовать необходимо быстро, потому что российская армия быстро учится и эффективно выстраивает оборону складов с боеприпасами. Президент Украины Владимир Зеленский просил Америку направить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS, передает RT. Радиус их действия составляет 300 км. Вашингтон отказался от поставки этих ракет, потому что боится ответных мер со стороны России.