В Тюмени родители требуют у губернатора отмены концерта Инстасамки

25 января 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Отменить концерт Инстасамки (на фото) потребовала родительская общественность Фото: социальные сети Дарьи Зотеевой Тюменский родительский комитет призвал губернатора Александра Моора отменить концерт певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой, уроженки Тобольска), который в марте должен пройти в областной столице. Об этом сообщается на сайте организации. Ее руководитель Андрей Генерозов назвал исполнительницу «похотливым интернет-животным». «„Артист“ притянул и сформировал вокруг столь же озабоченную аудиторию. Запавшую вовсе не на „классную музыку“, а на образ похотливого интернет-животного, живущего в соцсетях. Призываем все власти Тюменской области, включая губернатора, отменить концерт Инстасамки в Тюмени», — говорится в заявлении Генерозова, опубликованном на сайте тюменского родкома. Как ранее писало URA.RU, требование об отмене концертов Инстасамки в городах России высказывала и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она собиралась обратиться к главам регионов, однако до тюменского губернатора Александра Моора ее заявление пока не дошло.

Тюменский родительский комитет призвал губернатора Александра Моора отменить концерт певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой, уроженки Тобольска), который в марте должен пройти в областной столице. Об этом сообщается на сайте организации. Ее руководитель Андрей Генерозов назвал исполнительницу «похотливым интернет-животным». «„Артист“ притянул и сформировал вокруг столь же озабоченную аудиторию. Запавшую вовсе не на „классную музыку“, а на образ похотливого интернет-животного, живущего в соцсетях. Призываем все власти Тюменской области, включая губернатора, отменить концерт Инстасамки в Тюмени», — говорится в заявлении Генерозова, опубликованном на сайте тюменского родкома. Как ранее писало URA.RU, требование об отмене концертов Инстасамки в городах России высказывала и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она собиралась обратиться к главам регионов, однако до тюменского губернатора Александра Моора ее заявление пока не дошло.