Пермячка пожаловалась в правительство РФ на идею установки часовни в ПГНИУ. Скрин

25 января 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Пермячка считает, что на территории вуза нужно установить мемориальную доску Фото: Алексей Гущин © URA.RU Жительница Перми и выпускница ПГНИУ Татьяна Пронько написала жалобу в правительство РФ, в которой выступила против идеи установки на территории вуза часовни в память о погибших в результате нападения на университет. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» девушка назвала религиозное сооружение «неуместной постройкой». «Почему именно часовня? Давайте рядом еще мечеть, буддийский храм поставим. А то как-то несправедливо получается, что ли. Я считаю, это неуместная постройка на территории университета, где всегда есть люди из разных стран, разных вероисповеданий», — написала на своей странице Татьяна. В своем обращении к правительству РФ девушка просит не допустить строительства религиозного сооружения. Вместо часовни Татьяна предлагает установить на территории университета мемориальную доску. URA.RU направило в департамент пресс-службы правительства РФ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается, на момент публикации он не был получен. О том, что в ПГНИУ появится памятная часовня, стало известно во время визита в вуз в декабре 2022 года заместителя председателя российского правительства Дмитрия Чернышенко. Он провел в ПГНИУ совещание, на котором поручил разработать предложения по мероприятиям реновации вуза. В январе 2023 года на месте будущей часовни установили православный крест. Фото: страница Татьяны Пронько в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми и выпускница ПГНИУ Татьяна Пронько написала жалобу в правительство РФ, в которой выступила против идеи установки на территории вуза часовни в память о погибших в результате нападения на университет. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» девушка назвала религиозное сооружение «неуместной постройкой». «Почему именно часовня? Давайте рядом еще мечеть, буддийский храм поставим. А то как-то несправедливо получается, что ли. Я считаю, это неуместная постройка на территории университета, где всегда есть люди из разных стран, разных вероисповеданий», — написала на своей странице Татьяна. В своем обращении к правительству РФ девушка просит не допустить строительства религиозного сооружения. Вместо часовни Татьяна предлагает установить на территории университета мемориальную доску. URA.RU направило в департамент пресс-службы правительства РФ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается, на момент публикации он не был получен. О том, что в ПГНИУ появится памятная часовня, стало известно во время визита в вуз в декабре 2022 года заместителя председателя российского правительства Дмитрия Чернышенко. Он провел в ПГНИУ совещание, на котором поручил разработать предложения по мероприятиям реновации вуза. В январе 2023 года на месте будущей часовни установили православный крест.