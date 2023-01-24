В ЯНАО ищут работников на самые редкие вакансии

В компании ЯНАО требуются агроном, полиграфолог и учитель китайского языка

В Новом Уренгое ищут редких специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО ищут сотрудников на вакансии агронома в лимонарий, учителя китайского языка, политографолога и авиамеханика. Об этом URA.RU сообщили эксперты hh.ru.

«Дорожно-строительная компания ищет агронома в лимонарий на пятидневную рабочую неделю. В обязанности специалиста будет входить полив деревьев и комнатных растений, сбор и утилизация опавших листьев, сбор урожая, обрезка деревьев и обработка инсектицидами, а также контроль температурного режима в теплице. Зарплата от 52 500 рублей на руки», — говорится в сообщении. Специалист требуется в ООО «Уренгойдорстрой».

Также в ЯНАО ищут главного специалиста-полиграфолога в «Роспан Интернешнл» в Новом Уренгое. В его обязанности будет входить проведение специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа.

Авиакомпания «Ямал» ищет авиамеханика на зарплату от 60 000 рублей, который, помимо обслуживания воздушных судов, должен знать технический английский язык. В гимназию Нового Уренгоя требуется учитель китайского языка. «Специалисту предстоит разрабатывать рабочие программы по китайскому языку и обеспечивать их выполнение, организовывать и поддерживать разнообразные виды деятельности учеников, ориентируясь на личность ребенка и развитие его мотивации», — отметили эксперты.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ищут работников на самые высокооплачиваемые профессии. Список возглавили мастера по ремонту скважин, инженеры и стоматологи.