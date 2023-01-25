Берлускони: только один человек знает, как завершить конфликт на Украине

Берлускони заявил, что только Папа Римский знает, как завершить украинский конфликт

25 января 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Ни у кого нет решений по украинскому конфликту, считает Сильвио Берлускони Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Только Папа Римский предлагает решения украинского конфликта. Об этом рассказал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он отметил, что ни у кого больше нет решений для сложившейся ситуации. «Мы — на стороне Запада, Европы, атлантического альянса. Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме Папы Римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта», — заявил Берлускони в интервью итальянской газете «Corriere della Sera». Он признался, что огорчен таким развитием событий. Папа Римский считает, что конфликт должен завершиться за столом переговоров. Он уже заявил, что Ватикан может стать площадкой для переговоров Европы, Америки и России по украинскому вопросу. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен придерживаться прагматизма и рациональности, передает RT.

Только Папа Римский предлагает решения украинского конфликта. Об этом рассказал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он отметил, что ни у кого больше нет решений для сложившейся ситуации. «Мы — на стороне Запада, Европы, атлантического альянса. Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме Папы Римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта», — заявил Берлускони в интервью итальянской газете «Corriere della Sera». Он признался, что огорчен таким развитием событий. Папа Римский считает, что конфликт должен завершиться за столом переговоров. Он уже заявил, что Ватикан может стать площадкой для переговоров Европы, Америки и России по украинскому вопросу. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен придерживаться прагматизма и рациональности, передает RT.