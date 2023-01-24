Тюменские власти пытаются избавиться от памятника истории

В Тюменской области на торги выставили памятник культурного наследия

25 января 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Желающих купить особняк на Комсомольской,6 пока что не находилось Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тюменской области вновь попытаются продать памятник истории и культуры — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта, находящийся в Тюмени. Объявление о торгах размещено на сайте «Российского аукционного дома». В 2022 году особняк пытались продать шесть раз, но безрезультатно, и сейчас на него снова сделали скидку. «Конкурс по продаже имущества, находящегося в госсобственности Тюменской области. Лот: объект культурного наследия, представляющий собой историко-культурную ценность — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта (и земельный участок). Начальная цена: 10 932 000 рублей», — говорится в объявлении «Российского аукционного дома». В 2022 году правительство области объявляло торги по приватизации объекта шесть раз, однако на них не поступило ни одной заявки. Цена купеческого особняка постепенно снижалась. В последний раз он продавался за 12,5 млн рублей. В настоящий момент скидка составляет почти 13%. Новый аукцион назначен на 16 марта. Заявки от желающих стать правообладателями объекта принимают до 12 марта.

Власти Тюменской области вновь попытаются продать памятник истории и культуры — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта, находящийся в Тюмени. Объявление о торгах размещено на сайте «Российского аукционного дома». В 2022 году особняк пытались продать шесть раз, но безрезультатно, и сейчас на него снова сделали скидку. «Конкурс по продаже имущества, находящегося в госсобственности Тюменской области. Лот: объект культурного наследия, представляющий собой историко-культурную ценность — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта (и земельный участок). Начальная цена: 10 932 000 рублей», — говорится в объявлении «Российского аукционного дома». В 2022 году правительство области объявляло торги по приватизации объекта шесть раз, однако на них не поступило ни одной заявки. Цена купеческого особняка постепенно снижалась. В последний раз он продавался за 12,5 млн рублей. В настоящий момент скидка составляет почти 13%. Новый аукцион назначен на 16 марта. Заявки от желающих стать правообладателями объекта принимают до 12 марта.