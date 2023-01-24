Жители Сургута обвиняют автосалон в обмане

25 января 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Из машин, оставленных в автосалоне, пропадают вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сургутяне обвинили сотрудников автосалона «Crystal Motors» в обмане при продаже подержанных автомобилей. Об этом URA.RU сообщил на условиях анонимности житель Сургута. «Салон оказывает услуги посредника по продаже подержанных автомобилей и берет за это комиссию. Но менеджеры при продаже обманывают клиента. Они уговаривают его сделать скидку на машину для покупателя, а сами эту скидку кладут себе в карман. Покупатель эту скидку не получает. Я считаю это обманом как покупателя, так и продавца», — сообщил собеседник агентства. Кроме этого, он сообщил, что пока машина стояла в салоне, из багажника пропала зимняя резина. О плохом отношении к чужому имуществу в автосалоне «Crystal Motors» в группе «ЧП Сургут» социальной сети «ВКонтакте» сообщает и другой житель города. «Машина месяц находилась в автосалоне. Поехали забирать и ужаснулись. Машина стоит на улице, открытая, полный капот снега, спущено колесо (оказалось пробито), аккумулятор на нуле. И самое главное — ключи в замке зажигания. Позже, затащив ее в тепло, выяснили, что машина не заводится. Еще заметили, что они бампер поцарапали. Компенсировать, конечно, они отказались, сославшись на то, что мы еще им должны за химчистку», — говорится в посте. Для разъяснения ситуации журналист агентства обратился в автосалон «Crystal Motors». Менеджер сообщил, что обвинения в их адрес беспочвенны. «Что касается первого случая, то ничего пояснить не могу. Я тогда не работал. Но, скорее всего, произошло недопонимание. Видимо, машину продавали со скидкой, но там была гарантия, и поэтому произошло удорожание, а продавец этого просто не знал. А по второму было все наоборот. Мы, принимая машину, не несем ответственности за ее техническое состояние, что прописано в договоре. Но, несмотря на это, мы отремонтировали машину клиентки и урегулировали конфликт», — сообщили в автосалоне. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте автосалон заманивает жителей дешевыми машинами, на которые приходится брать миллионные кредиты. Изначальная сумма покупки обходится клиенту в пять раз дороже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутяне обвинили сотрудников автосалона «Crystal Motors» в обмане при продаже подержанных автомобилей. Об этом URA.RU сообщил на условиях анонимности житель Сургута. «Салон оказывает услуги посредника по продаже подержанных автомобилей и берет за это комиссию. Но менеджеры при продаже обманывают клиента. Они уговаривают его сделать скидку на машину для покупателя, а сами эту скидку кладут себе в карман. Покупатель эту скидку не получает. Я считаю это обманом как покупателя, так и продавца», — сообщил собеседник агентства. Кроме этого, он сообщил, что пока машина стояла в салоне, из багажника пропала зимняя резина. О плохом отношении к чужому имуществу в автосалоне «Crystal Motors» в группе «ЧП Сургут» социальной сети «ВКонтакте» сообщает и другой житель города. «Машина месяц находилась в автосалоне. Поехали забирать и ужаснулись. Машина стоит на улице, открытая, полный капот снега, спущено колесо (оказалось пробито), аккумулятор на нуле. И самое главное — ключи в замке зажигания. Позже, затащив ее в тепло, выяснили, что машина не заводится. Еще заметили, что они бампер поцарапали. Компенсировать, конечно, они отказались, сославшись на то, что мы еще им должны за химчистку», — говорится в посте. Для разъяснения ситуации журналист агентства обратился в автосалон «Crystal Motors». Менеджер сообщил, что обвинения в их адрес беспочвенны. «Что касается первого случая, то ничего пояснить не могу. Я тогда не работал. Но, скорее всего, произошло недопонимание. Видимо, машину продавали со скидкой, но там была гарантия, и поэтому произошло удорожание, а продавец этого просто не знал. А по второму было все наоборот. Мы, принимая машину, не несем ответственности за ее техническое состояние, что прописано в договоре. Но, несмотря на это, мы отремонтировали машину клиентки и урегулировали конфликт», — сообщили в автосалоне. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте автосалон заманивает жителей дешевыми машинами, на которые приходится брать миллионные кредиты. Изначальная сумма покупки обходится клиенту в пять раз дороже.