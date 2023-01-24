Омбудсмен ХМАО: число сексуальных преступлений против детей за год выросло на треть

25 января 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Рост преступлений зафиксирован в девяти муниципалитетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в ХМАО в 2022 году выросло на 34% по сравнению с 2021 годом. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова на межведомственном совещании по правам ребенка и участников образовательного процесса в Нижневартовске. По словам омбудсмена, Нижневартовск находится на первом месте, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Отмечается рост преступности против половой неприкосновенности на 34% в ХМАО. Рост числа преступлений зафиксирован в девяти муниципалитетах, Нижневартовск — лидер. В 2021 году был 21 случай, в 2022-м — уже 44», — прокомментировала Стребкова. Власти Нижневартовска привели иные цифры. «Рост числа преступлений в отношении несовершеннолетних с 162 до 207 связан с увеличением количества преступлений о злостном уклонении от уплаты платы алиментов (они тоже относятся к преступлениям в отношении несовершеннолетних) с 63 до 86, что составляет 41% от общего числа преступлений в отношении несовершеннолетних. Есть проблема с ростом половых преступлений, но из 41 преступления 31 совершено с 2011 по 2021 год. То есть, в отношении шести несовершеннолетних преступления длительное время совершались членами их семей и выявлены были, в том числе, и силами сотрудников образовательных учреждений», — прокомментировали статистику в департаменте общественных коммуникаций мэрии города. Омбудсмен отметила, что у всех участников совещания разная статистика: данные департамента образования ХМАО совпали только с данными полиции, а у прокуратуры и комитета по делам несовершеннолетних иные цифры. «Моя статистика предоставлена КДН. Нам необходимо привести все данные к общему знаменателю, чтобы обладать полной картиной», — отметила Стребкова. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО ввело новые меры профилактики сексуального насилия в отношении детей по поручению Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних РФ, подписанному вице-премьером Татьяной Голиковой. Департамент социального развития с опекунов, попечителей и приемных родителей в обязательном порядке под подпись берет уведомления об ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и о необходимости контроля за времяпровождением ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в ХМАО в 2022 году выросло на 34% по сравнению с 2021 годом. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова на межведомственном совещании по правам ребенка и участников образовательного процесса в Нижневартовске. По словам омбудсмена, Нижневартовск находится на первом месте, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Отмечается рост преступности против половой неприкосновенности на 34% в ХМАО. Рост числа преступлений зафиксирован в девяти муниципалитетах, Нижневартовск — лидер. В 2021 году был 21 случай, в 2022-м — уже 44», — прокомментировала Стребкова. Власти Нижневартовска привели иные цифры. «Рост числа преступлений в отношении несовершеннолетних с 162 до 207 связан с увеличением количества преступлений о злостном уклонении от уплаты платы алиментов (они тоже относятся к преступлениям в отношении несовершеннолетних) с 63 до 86, что составляет 41% от общего числа преступлений в отношении несовершеннолетних. Есть проблема с ростом половых преступлений, но из 41 преступления 31 совершено с 2011 по 2021 год. То есть, в отношении шести несовершеннолетних преступления длительное время совершались членами их семей и выявлены были, в том числе, и силами сотрудников образовательных учреждений», — прокомментировали статистику в департаменте общественных коммуникаций мэрии города. Омбудсмен отметила, что у всех участников совещания разная статистика: данные департамента образования ХМАО совпали только с данными полиции, а у прокуратуры и комитета по делам несовершеннолетних иные цифры. «Моя статистика предоставлена КДН. Нам необходимо привести все данные к общему знаменателю, чтобы обладать полной картиной», — отметила Стребкова. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО ввело новые меры профилактики сексуального насилия в отношении детей по поручению Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних РФ, подписанному вице-премьером Татьяной Голиковой. Департамент социального развития с опекунов, попечителей и приемных родителей в обязательном порядке под подпись берет уведомления об ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и о необходимости контроля за времяпровождением ребенка.