В Ельцин Центр не могут передать документы о гибели группы Дятлова из-за конфликта интересов

25 января 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Архивные документы о «дятловцах» собирались благодаря неравнодушным людям, которые заинтересованы в установлении истины гибели студентов УПИ Фото: Алексей Колчин © URA.RU новость из сюжета Тайна перевала Дятлова Исследователи гибели группы Дятлова находятся в конфликте с семьей руководителя «Фонда памяти группы Дятлова» Юрия Кунцевича из-за архивных документов. По этой причине артефакты до сих пор не переданы в Ельцин Центр, где, по мысли Кунцевича, должны были создать музей, посвященный «дятловцам». О том, что сейчас происходит с бумагами, рассказал участник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей. «Вопрос взаимоотношений с семьей Кунцевича мы решили не обсуждать в ближайшее время. Есть разночтения и разногласия по имуществу. Мы не хотели бы сейчас проводить эту разборку, надо найти пути сближения», — заявил Бартоломей во время пресс-конференции в ТАСС. По его слова, с юридической точки зрения все документы принадлежат семье Кунцевича, но по факту архивы были собраны лишь благодаря неравнодушным людям, которые несли артефакты в «Фонд памяти группы Дятлова». Юрий Кунцевич руководил фондом более 20 лет, но после его смерти в августе 2021 года встал вопрос о судьбе архивных документов, которые собирал исследователь. При жизни Кунцевич планировал передать архив группы Дятлова в Ельцин Центр. Конфликт между учеными относительно реальной причины гибели на Северном Урале группы Дятлова появляются ежегодно, в частности во время ежегодной Дятловской конференции, которая проходит 2 февраля. Последний раз исследователи публично перессорились из-за того, что «Фонд памяти группы Дятлова» не смог инициировать уголовное дело о гибели туристов в 1959 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исследователи гибели группы Дятлова находятся в конфликте с семьей руководителя «Фонда памяти группы Дятлова» Юрия Кунцевича из-за архивных документов. По этой причине артефакты до сих пор не переданы в Ельцин Центр, где, по мысли Кунцевича, должны были создать музей, посвященный «дятловцам». О том, что сейчас происходит с бумагами, рассказал участник поисковых работ, профессор УрФУ Петр Бартоломей. «Вопрос взаимоотношений с семьей Кунцевича мы решили не обсуждать в ближайшее время. Есть разночтения и разногласия по имуществу. Мы не хотели бы сейчас проводить эту разборку, надо найти пути сближения», — заявил Бартоломей во время пресс-конференции в ТАСС. По его слова, с юридической точки зрения все документы принадлежат семье Кунцевича, но по факту архивы были собраны лишь благодаря неравнодушным людям, которые несли артефакты в «Фонд памяти группы Дятлова». Юрий Кунцевич руководил фондом более 20 лет, но после его смерти в августе 2021 года встал вопрос о судьбе архивных документов, которые собирал исследователь. При жизни Кунцевич планировал передать архив группы Дятлова в Ельцин Центр. Конфликт между учеными относительно реальной причины гибели на Северном Урале группы Дятлова появляются ежегодно, в частности во время ежегодной Дятловской конференции, которая проходит 2 февраля. Последний раз исследователи публично перессорились из-за того, что «Фонд памяти группы Дятлова» не смог инициировать уголовное дело о гибели туристов в 1959 году.